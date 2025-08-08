Глава МВД взял под личный контроль дело об избиении детей в Жамбылской области
Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава МВД Ержан Саденов взял под личный контроль расследование уголовного дела, связанного с жестоким обращением с двумя несовершеннолетними в Таласском районе Жамбылской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Шынгыс Алекешев, передает BAQ.KZ.
По его словам, подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Пострадавшие дети получают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, начато внутреннее расследование в отношении сотрудников местной полиции.
"Министр внутренних дел взял дело под личный контроль", - сообщил Алекешев.
В ведомстве подчеркнули, что любые формы насилия в отношении детей будут жёстко пресекаться, а виновные понесут ответственность по всей строгости закона.
Напомним, ранее информацией об удержании детей в рабстве поделилась детский омбудсмен Динара Закиева в соцсетях.
Самое читаемое
- Казахстанец жестоко убил беременную жену
- Объявлены имена обладателей образовательных грантов в Казахстане
- В Алматинской области пожилую пару убили и сожгли в собственном доме
- Один клик — и дело заведено: жители Павлодара сдают нарушителей через Egov Mobile
- Подросток утонул на глазах очевидцев на Алаколе