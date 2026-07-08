Талгат Алдыбергенов покинул пост главы КТЖ

Председатель правления "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов покинул пост.

"Решением единственного акционера прекращены полномочия председателя правления акционерного общества "НК "Қазақстан темір жолы" Талгата Сагиевича Алдыбергенова", – сообщили в "Самрук-Қазына".

Талгат Алдыбергенов имеет более 35 лет опыта работы в железнодорожной отрасли. Он окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте". Также получил степень магистра экономики в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и является кандидатом экономических наук.

Свою карьеру Алдыбергенов начал с рабочих должностей на железной дороге. В 1992-1998 годах он работал на Западно-Казахстанской железной дороге товарным кассиром, приемосдатчиком груза и багажа, заместителем начальника станции и старшим дорожным коммерческим ревизором.

В разные годы занимал руководящие должности в транспортной отрасли, включая руководство Актюбинским филиалом ДГП "Центр фирменного транспортного обслуживания", ДГП "Казтранссервис", АО "Кедентранссервис", а также работал генеральным директором и председателем правления ряда компаний.

С 2024 года Талгат Алдыбергенов занимал должность заместителя председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы", после чего возглавил компанию.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства, обращаясь к председателю правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгату Алдыбергенову, обратил внимание на отставание от плана по транзитным перевозкам.