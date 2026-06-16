Бектенов: КТЖ отстает от плана по транзитным перевозкам 

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства, обращаясь к председателю правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгату Алдыбергенову, обратил внимание на отставание от плана по транзитным перевозкам, передает BAQ.KZ.

"Талгат Сагиевич, перед вами стоит задача по обеспечению транзитных перевозок в объеме 55 млн тонн. Однако, по имеющейся информации, на сегодня отставание плановых показателей составляет 30%. Вместо 23 млн тонн "КТЖ" перевезено всего 16 млн тонн.

Поручаю обеспечить своевременное исполнение утвержденных показателей. Это ваша личная ответственность", - сказал Бектенов.