Бектенов: КТЖ отстает от плана по транзитным перевозкам 

Сегодня 2026, 12:13
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BAQ.KZ Сегодня 2026, 12:13
Сегодня 2026, 12:13
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Фото: BAQ.KZ

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства, обращаясь к председателю правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгату Алдыбергенову, обратил внимание на отставание от плана по транзитным перевозкам, передает BAQ.KZ.

"Талгат Сагиевич, перед вами стоит задача по обеспечению транзитных перевозок в объеме 55 млн тонн. Однако, по имеющейся информации, на сегодня отставание плановых показателей составляет 30%. Вместо 23 млн тонн "КТЖ" перевезено всего 16 млн тонн.

Поручаю обеспечить своевременное исполнение утвержденных показателей. Это ваша личная ответственность", - сказал Бектенов.

Ранее сообщалось о том, что обновление вагонного парка в Казахстане достигнет 90% к 2030 году.

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