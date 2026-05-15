Главам государств ОТГ презентовали цифровые решения GovТeсh
Президенты стран ОТГ, принимающие участие в неформальном саммите в Туркестане, были ознакомлены с ключевыми инициативами по развитию цифровой экономики Казахстана и укреплению технологического партнерства в регионе, передает BAQ.kz.
Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал главам государств, что Казахстан рассматривает ИИ как стратегический приоритет, выстраивая полноценную экосистему через развитие инфраструктуры, человеческого капитала и инновационных продуктов.
Сегодня в Казахстане активно внедряются технологии спутниковой связи от Starlink и OneWeb, а строительство Транскаспийской волоконно-оптической линии связи обещает вывести транзитный потенциал страны на новый уровень.
Важным шагом стало наращивание вычислительных мощностей: вслед за запуском крупнейших суперкомпьютеров региона стартует амбициозный проект "Долина ЦОД". Этот хаб мощностью не менее 1 ГВт призван стать фундаментом для новой экспортной модели экономики, основанной на предоставлении AI-вычислений.
Сотрудничество стран ОТГ уже приносит практические плоды в космической отрасли. В партнерстве с Узбекистаном, Турцией и Азербайджаном Казахстан работает над созданием научного спутника CubeSat, запуск которого запланирован на следующий год.
Искусственный интеллект активно внедряется в систему госуправления. Такие решения, как ассистент eGov AI и платформа AlemGPT, делают государственные услуги более интеллектуальными и проактивными.
В Казахстане также формируется непрерывная образовательная цепочка – от школьных инициатив и центров TUMO до специализированного AI Research University.
Центром притяжения для специалистов и стартапов призван стать международный центр Аlem.ai, обеспечивающий полный цикл – от исследований до внедрения готовых продуктов.
Президентам также рассказали о работе по цифровизации транспортно-логистического комплекса. Основными целями внедрения искусственного интеллекта в отрасли названы упрощение процессов, снижение издержек и наращивание транзитного потенциала стран региона.
В завершение было отмечено, что страны ОТГ единогласно поддержали инициативу Казахстана по созданию Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений. Казахстан выразил искреннюю признательность партнерам за поддержку, которая способствовала принятию на 82-й сессии ЭСКАТО ООН в Бангкоке резолюции о создании этого центра в Алматы.
