Центр тюркской цивилизации построят в Туркестане
Сегодня главы стран – участниц Организации тюркских государств, заложив капсулу, дали старт строительству нового объекта, передает BAQ.kz.
Главная идея центра – представить тюркские народы как создателей великой цивилизации с уникальным местом в мировой истории, глубокой философией и многовековыми традициями государственности.
Особое внимание в Центре будет уделено научным исследованиям, систематизации общего исторического наследия, развитию культурного туризма и международного сотрудничества.
Архитектурное решение будет наполнено глубоким символизмом. В пространстве комплекса планируется отразить такие ключевые понятия тюркского мировоззрения, как Тенгри, Эргенекон, Көкбөрі, Жерұйық, Великая степь и Древо жизни.
В содержательном плане экспозиция включает различные тематические зоны.
В работе Центра планируется широко использовать передовые технологии. Виртуальная и дополненная реальность (VR, AR), голография, искусственный интеллект, а также иммерсивные системы звука и света позволят посетителям почувствовать себя участниками исторических событий.
Ранее сообщалось, что Главы государств – участниц Организации тюркских государств посетили Visit Centre Turkistan.
