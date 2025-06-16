Тариф на электроэнергию, вырабатываемую будущей атомной электростанцией, будет напрямую зависеть от окончательной стоимости строительства, операционных затрат, стоимости привлечённых заёмных средств и других параметров финансирования, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в Агентстве РК по атомной энергии.

Расчёты по этим направлениям сейчас продолжаются на межведомственном уровне. Ведомство подчёркивает, что ориентировочная стоимость строительства может достигать и 20 миллиардов долларов, однако в долгосрочной перспективе тариф может стабилизироваться и даже снизиться.

"Тариф будет выше, чем у существующих угольных ТЭЦ и ТЭС именно в период окупаемости, поскольку те станции уже давно амортизированы", — поясняют в ведомстве.

Однако после завершения периода окупаемости атомная электроэнергия может стать дешевле газа и угля. Ключевое преимущество атомной генерации — стабильность цен: она не зависит от волатильности топливных рынков. При этом срок службы АЭС — более 60 лет.

Какой реактор предложил "Росатом"?

Для первой казахстанской АЭС российская госкорпорация "Росатом" предложила реактор ВВЭР-1200. Это флагманская разработка, уже введённая в эксплуатацию в России, Беларуси и Китае, а также находящаяся на стадии строительства в Турции, Египте, Бангладеш и Венгрии.

Когда будет понятен тариф?

Итоговый тариф станет известен после завершения всех проектных и финансовых расчётов, а также подписания всех необходимых соглашений между Казахстаном и Россией.

Ранее власти прокомментировали риски и финансирование строительства АЭС с участием "Росатома".