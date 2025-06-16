В Агентстве по атомной энергии Республики Казахстан прокомментировали участие российской госкорпорации "Росатом" в строительстве первой в стране атомной электростанции. По словам ведомства, именно "Росатом" выбран лидером международного консорциума, который займётся реализацией проекта, передает BAQ.KZ.

Кто вошёл в консорциум?

На первом этапе с "Росатомом" будет вестись работа по формированию эффективного международного консорциума, с привлечением экспортного финансирования от Российской Федерации. Казахская сторона в проекте представлена Агентством и ТОО "Казахстанские атомные электрические станции".

Сколько это будет стоить?

Окончательная стоимость проекта пока не определена. На цену повлияет множество факторов: от инженерных и геологических условий до степени локализации производства, привлечения казахстанских подрядчиков и уровня логистических расходов. Только по итогам проектирования и прохождения экспертизы будет сформирован полный бюджет.

Кто будет финансировать?

Россия предоставит Казахстану экспортный кредит на льготных условиях, параметры которого сейчас обсуждаются. Средства пойдут на ключевое оборудование — реактор, парогенераторы, насосы — и проведение строительно-монтажных работ, необходимых для соблюдения графика реализации.

При этом Казахстан намерен максимально использовать собственные ресурсы: стройматериалы местного производства и казахстанский персонал, прошедший аттестацию. Привозить материалы и рабочую силу из России признано нецелесообразным с экономической точки зрения.

Решение окончательное?

Да. Выбор "Росатома" был осуществлён по итогам экспертной оценки, согласован на уровне Межведомственной комиссии и утверждён при участии международной консалтинговой компании Assystem. На данном этапе решение не подлежит пересмотру и считается финальным в рамках проекта по первой АЭС в стране.

Ранее мы писали о том, что выбор российского "Росатома" для строительства первой атомной электростанции в Казахстане сделан на основе комплексной оценки предложений от ведущих мировых поставщиков ядерных технологий, проводившейся при участии международных экспертов