С начала 2026 года в Астане зарегистрировано 648 случаев острых кишечных инфекций. Несмотря на снижение показателя на 4% по сравнению с прошлым годом, проблема остается актуальной. Только в 2025 году в столице произошло четыре групповых случая пищевых отравлений, один из которых был связан с реализацией кулинарной продукции домашнего приготовления. Пострадали 60 человек, включая 20 детей. На фоне стремительного роста рынка домашних тортов, выпечки и готовой еды, продаваемых через социальные сети и мессенджеры, вопросы безопасности такой продукции становятся все более актуальными. Насколько безопасно заказывать такую продукцию и кто несет ответственность в случае отравления, узнавала корреспондент BAQ.KZ.

Главный государственный санитарный врач Астаны Айгуль Шагалтаева рассказала, осуществляется ли контроль за домашними кондитерами и производителями еды на заказ, какие риски существуют для потребителей и что делать в случае пищевого отравления.

По ее словам, контроль в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия проводится в отношении объектов и субъектов, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевой продукции.

Если человек систематически занимается изготовлением и продажей тортов, выпечки или готовой еды, такая деятельность должна соответствовать требованиям безопасности пищевой продукции.

"Продукция, реализуемая через социальные сети и мессенджеры без официальной регистрации, зачастую находится вне полноценного санитарного контроля. В таких случаях потребитель не всегда может убедиться, в каких условиях изготовлена продукция, есть ли медицинский осмотр у изготовителя, соблюдается ли температурный режим хранения и транспортировки", – отметила Айгуль Шагалтаева.

Она добавила, что при поступлении обращений граждан, жалоб, информации о пищевых отравлениях или фактах реализации небезопасной продукции уполномоченные органы вправе рассматривать такие материалы в установленном порядке и принимать меры в пределах своей компетенции.

Риск отравления остается высоким

Как пояснили в санитарной службе, отдельная статистика по случаям отравления продукцией, приобретенной через социальные сети и мессенджеры, обычно не выделяется в самостоятельную категорию. Тем не менее риск пищевых отравлений при употреблении домашней кулинарной продукции существует.

"Особенно это касается случаев, когда нарушаются санитарные требования при приготовлении, хранении и доставке продуктов", – подчеркнула Айгуль Шагалтаева.

Наибольшую опасность представляют торты и десерты с кремом, молочной, творожной или сливочной начинкой, а также готовые салаты, мясные и рыбные блюда, полуфабрикаты. Все эти продукты относятся к категории скоропортящихся и требуют строгого соблюдения температурного режима.

"Важно понимать: даже если продукт выглядит красиво и имеет хорошие отзывы в интернете, это не является гарантией его безопасности", – подчеркнула главный санитарный врач столицы.

Какие риски несет домашняя еда

По словам Айгуль Шагалтаевой, основные риски связаны с тем, что продукция нередко изготавливается в условиях, не предназначенных для пищевого производства. Это может привести к загрязнению продуктов бактериями, вирусами и другими микроорганизмами.

Среди наиболее распространенных факторов риска специалисты называют:

нарушение правил личной гигиены при приготовлении пищи;

отсутствие медицинского осмотра у изготовителя;

использование некачественного или просроченного сырья;

неправильное хранение яиц, молока, кремов, мяса, рыбы и других скоропортящихся продуктов;

несоблюдение температурного режима во время доставки;

перекрестное загрязнение, когда сырые и готовые продукты контактируют между собой;

приготовление больших объемов продукции в бытовых условиях, где сложно обеспечить полноценный производственный контроль.

Последствия могут варьироваться от легкого расстройства пищеварения до серьезных кишечных инфекций. Особенно уязвимыми остаются дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом.

На что обратить внимание при заказе

В санитарной службе призывают граждан не ориентироваться исключительно на красивые фотографии продукции и положительные отзывы в социальных сетях.

Перед оформлением заказа рекомендуется уточнить:

зарегистрирована ли деятельность изготовителя;

в каких условиях готовится продукция;

имеются ли документы на используемое сырье;

соблюдаются ли сроки годности;

каким образом осуществляется доставка;

используется ли термоупаковка или холодильное оборудование;

указаны ли состав продукции, дата и время изготовления;

предоставляется ли информация об аллергенах.

Специалисты также не рекомендуют приобретать скоропортящиеся продукты, если продавец не может объяснить условия хранения и доставки.

Кроме того, торты, салаты, мясные и молочные блюда, изготовленные в домашних условиях, не следует покупать для детских праздников, массовых мероприятий и крупных застолий, если нет уверенности в безопасности такой продукции.

"Главное правило: безопасность пищи важнее красивого оформления и низкой цены", – подчеркнула Шагалтаева.

Кто ответит за отравление

Если после употребления продукции произошло пищевое отравление, ответственность несет лицо, которое изготовило и реализовало пищевую продукцию.

В случае установления фактов нарушения санитарных требований, использования некачественного сырья, неправильного хранения или транспортировки к виновным лицам могут быть применены меры в соответствии с законодательством.

Однако на практике доказать факт приобретения продукции и связь заболевания с конкретным продуктом бывает непросто, особенно если покупка совершалась неофициально, без кассового чека, документов и сведений о производителе.

Поэтому санитарные врачи рекомендуют сохранять переписку с продавцом, чеки или подтверждения денежных переводов, фотографии продукции, упаковку и остатки продукта при наличии.

При первых признаках ухудшения самочувствия необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

По словам специалистов, чем быстрее информация поступит в соответствующие органы, тем эффективнее можно провести эпидемиологическое расследование.

Нужен ли более жесткий контроль

В санитарно-эпидемиологической службе считают, что с учетом роста числа домашних кондитеров, частных пекарен и производителей еды на заказ вопрос регулирования этого рынка становится все более актуальным.

При этом специалисты подчеркивают, что безопасность пищевой продукции должна оставаться главным приоритетом.

По мнению Айгуль Шагалтаевой, лица, которые систематически изготавливают и реализуют пищевую продукцию, должны работать открыто, соблюдать санитарные требования, использовать безопасное сырье и обеспечивать надлежащие условия приготовления, хранения и доставки продукции.

Вместе с усилением контроля важную роль играют ответственность самих производителей и информированность покупателей.

"Человек, который готовит еду на продажу, должен понимать, что он отвечает не просто за вкус и внешний вид продукта, а за здоровье людей. Безопасная пища – это общая ответственность производителя, продавца и самого потребителя", – подчеркнула главный государственный санитарный врач Астаны.

Потребителям, в свою очередь, рекомендуется выбирать производителей, которые работают прозрачно, не скрывают информацию о своей деятельности и готовы предоставить сведения о составе продукции, сроках годности и условиях хранения.

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