Главу "OrdaMed" Еркина Длимбетова объявили в розыск
КНБ объявило в розыск руководителя "OrdaMed" Еркина Длимбетова, передает BAQ.KZ.
Напомним, ранее сообщалось, что руководство АО "OrdaMed" замешано в масштабной схеме фиктивного отечественного производства медицинских изделий, в которой было замешано
Компания, используя поддельные документы о наличии собственного производства в Казахстане, получила незаконные преференции на льготные поставки 28 наименований медицинского оборудования в государственные лечебные учреждения.
Фактически готовое оборудование поставлялось из-за рубежа. В результате государству был нанесен ущерб на сумму 4,5 млрд тенге.
С санкции суда под стражей находятся технический директор АО "OrdaMed", бывший председатель правления и начальник производственного управления.
Ведется досудебное расследование.
