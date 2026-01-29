КНБ объявило в розыск руководителя "OrdaMed" Еркина Длимбетова, передает BAQ.KZ.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство АО "OrdaMed" замешано в масштабной схеме фиктивного отечественного производства медицинских изделий, в которой было замешано

Компания, используя поддельные документы о наличии собственного производства в Казахстане, получила незаконные преференции на льготные поставки 28 наименований медицинского оборудования в государственные лечебные учреждения.

Фактически готовое оборудование поставлялось из-за рубежа. В результате государству был нанесен ущерб на сумму 4,5 млрд тенге.

С санкции суда под стражей находятся технический директор АО "OrdaMed", бывший председатель правления и начальник производственного управления.

Ведется досудебное расследование.