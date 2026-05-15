Главы государств – участниц Организации тюркских государств посетили Visit Centre Turkistan

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомились с духовными реликвиями мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, передает BAQ.kz.

Главам государств была представлена выставка редких артефактов XIV–XV веков, связанных с жизнью выдающегося мыслителя и историей мавзолея. В число ценных экспонатов вошла уникальная деревянная дверь усыпальницы, сохранившаяся с XIV века. Дверь украшена костью, пластинами и позолоченными надписями, а также орнаментирована арабскими текстами в стилях куфи и сульс.

Высоким гостям также показали бронзовые светильники, изготовленные по заказу Эмира Тимура, подвесные бронзовые кандили XV века и двухрожковые светильники, украшенные изображениями драконов.

Особенный архитектурный элемент экспозиции – древняя кубба (медное навершие), располагавшееся на самой вершине купола мавзолея.

Один из ценнейших экспонатов – датируемое XVIII–XIX веками покрывало (қабіржапқыш), которое было постелено на поверхность надгробного камня Ходжи Ахмеда Яссауи. Его уникальный орнамент сочетает религиозную символику, геометрическую композицию и каллиграфию. В исламской культуре Центральной Азии такие покрывала считались символом особого духовного уважения.

Ранее лидеры стран ОТГ посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи.

Главы государств почтили память великого мыслителя и духовного наставника Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных личностей, захороненных в мавзолее.

Президентам рассказали, что комплекс, возведенный в XIV веке по приказу эмира Тимура, состоит из 35 комнат различного размера.

Внутренняя высота здания составляет 39 метров, внешняя – 41 метр.

Высокие гости осмотрели усыпальницу, казандык (центральный зал), тайказан, а также бронзовую лауху.

Им также представили экспозицию из 45 книг известных мыслителей и поэтов тюрко-исламского мира. Среди них "Дивани Хикмет" Ходжи Ахмеда Яссауи, "Хамса" Низами, газели Навои, труды Бакыргани, "Шахнаме" Фирдоуси, поэма "Лейли и Меджнун" Физули, фрагменты эпоса "Манас" и другие редкие произведения.