Лидеры стран ОТГ посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили одну из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира – мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, переедает BAQ.kz.
Главы государств почтили память великого мыслителя и духовного наставника Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных личностей, захороненных в мавзолее.
Президентам рассказали, что комплекс, возведенный в XIV веке по приказу эмира Тимура, состоит из 35 комнат различного размера.
Внутренняя высота здания составляет 39 метров, внешняя – 41 метр.
Высокие гости осмотрели усыпальницу, казандык (центральный зал), тайказан, а также бронзовую лауху.
Им также представили экспозицию из 45 книг известных мыслителей и поэтов тюрко-исламского мира. Среди них "Дивани Хикмет" Ходжи Ахмеда Яссауи, "Хамса" Низами, газели Навои, труды Бакыргани, "Шахнаме" Фирдоуси, поэма "Лейли и Меджнун" Физули, фрагменты эпоса "Манас" и другие редкие произведения.
Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал мавзолею рукописный Коран, созданный османским каллиграфом Ахмедом Шемседдином Карахисари.
Ранее сообщалось, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили новую мечеть Туркестана.
Лидеры стран осмотрели новую мечеть Туркестана, ставшую символом братских отношений и духовного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.
В присутствии глав государств в центральном молитвенном зале были прочтены аяты Корана.
Мечеть построена в качестве подарка лидера Узбекистана жителям Туркестана и всем казахстанцам.
