Токаев и Мирзиёев посетили новую мечеть Туркестана

Акорда Сегодня 2026, 13:08
Фото: Акорда

Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили новую мечеть Туркестана, передает BAQ.kz.

Лидеры стран осмотрели новую мечеть Туркестана, ставшую символом братских отношений и духовного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.

В присутствии глав государств в центральном молитвенном зале были прочтены аяты Корана.

Мечеть построена в качестве подарка лидера Узбекистана жителям Туркестана и всем казахстанцам.  

Архитектура мечети сочетает в себе традиции исламского зодчества и современные строительные технологии. Фасад и внутреннее пространство украшены национальными орнаментами и элементами мусульманской каллиграфии. Высота минаретов составляет 61 метр.

Мечеть обеспечена современной инженерной инфраструктурой. На прилегающей территории проведено озеленение, установлены системы освещения, обустроены зоны отдыха и фонтаны.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.

Главной темой встречи в этом году станут вопросы развития искусственного интеллекта и цифровой трансформации. Участники планируют обсудить расширение сотрудничества в технологической сфере, внедрение цифровых решений в экономику и государственное управление, а также укрепление совместных инициатив в рамках тюркского пространства.

На фоне усиливающейся геополитической турбулентности, кризиса международных институтов и глобальной конкуренции за технологическое лидерство, страны тюркского мира все активнее рассматривают не только экономическую интеграцию, но и возможность формирования собственного технологического и политического центра силы.

