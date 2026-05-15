Токаев и Мирзиёев посетили новую мечеть Туркестана
Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили новую мечеть Туркестана, передает BAQ.kz.
Лидеры стран осмотрели новую мечеть Туркестана, ставшую символом братских отношений и духовного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.
В присутствии глав государств в центральном молитвенном зале были прочтены аяты Корана.
Мечеть построена в качестве подарка лидера Узбекистана жителям Туркестана и всем казахстанцам.
Архитектура мечети сочетает в себе традиции исламского зодчества и современные строительные технологии. Фасад и внутреннее пространство украшены национальными орнаментами и элементами мусульманской каллиграфии. Высота минаретов составляет 61 метр.
Мечеть обеспечена современной инженерной инфраструктурой. На прилегающей территории проведено озеленение, установлены системы освещения, обустроены зоны отдыха и фонтаны.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.
