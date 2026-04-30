Главы МИД Казахстана и России встретились для переговоров в Астане
Стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах.
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев встретил своего российского коллегу Сергея Лаврова, прибывшего в Астану с официальным визитом, передает BAQ.kz.
В столице запланированы переговоры в узком и расширенном составах.
Как ожидается, стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене.
"Переговоры пройдут в различных форматах", - отмечается в сообщении.
Последний визит главы российского МИДа Сергея Лаврова был в апреле прошлого года. Он принимал участие в двух мероприятиях - в заседании Совета министров иностранных дел СНГ и в восьмой встрече глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии.
