В столице Венгрии завершился саммит Организации тюркских государств (ОТГ), в ходе которого лидеры стран-участниц утвердили ряд стратегически важных документов, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках организации, передаёт BAQ.KZ.

По итогам заседания Совета глав государств были приняты следующие документы:

Будапештская декларация Организации тюркских государств — основной итоговый документ, закрепляющий ключевые договорённости и приоритеты взаимодействия стран-членов ОТГ; Заявление Совета глав государств по Афганистану — отражающее общую позицию участников по вопросам безопасности, гуманитарной ситуации и стабильности в регионе; Решение о присоединении Республики Узбекистан к Фонду тюркской культуры и наследия — шаг, укрепляющий культурное единство и расширяющий рамки гуманитарного взаимодействия в рамках организации; Решение о продлении полномочий Генерального секретаря ОТГ — отражающее консенсус стран-участниц относительно эффективной работы текущего руководства организации.

Саммит в Будапеште стал важной вехой в развитии тюркской интеграции, подтвердив стремление государств-членов к расширению партнёрства в политической, экономической и культурной сферах.

Ранее мы писали о том, что Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств.