Годовая инфляция в Казахстане снизилась до 12,4%
Годовая инфляция по итогам ноября снизилась и сложилась на уровне 12,4%, сообщил на заседании правительства председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает BAQ.KZ.
"Непродовольственная инфляция в ноябре составила 11,2%, инфляция платных услуг – 12,3%. Замедление годовой инфляции в октябре-ноябре 2025 года обусловлено снижением тарифов на ЖКУ в рамках административных мер правительства", - сказал Тимур Сулейменов.
По его словам, косвенные эффекты от повышения тарифов на ЖКУ и либерализации рынка ГСМ продолжают оказывать заметное влияние на инфляцию и инфляционные ожидания. Ценовое давление сохраняется за счет устойчивого внутреннего спроса, продолжающегося фискального стимулирования.
Ранее вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что за январь-ноябрь 2025 года рост экономики Казахстана составил 6,4%.
