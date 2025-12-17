Годовая инфляция по итогам ноября снизилась и сложилась на уровне 12,4%, сообщил на заседании правительства председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает BAQ.KZ.

"Непродовольственная инфляция в ноябре составила 11,2%, инфляция платных услуг – 12,3%. Замедление годовой инфляции в октябре-ноябре 2025 года обусловлено снижением тарифов на ЖКУ в рамках административных мер правительства", - сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, косвенные эффекты от повышения тарифов на ЖКУ и либерализации рынка ГСМ продолжают оказывать заметное влияние на инфляцию и инфляционные ожидания. Ценовое давление сохраняется за счет устойчивого внутреннего спроса, продолжающегося фискального стимулирования.

Ранее вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что за январь-ноябрь 2025 года рост экономики Казахстана составил 6,4%.