Депутат Мажилиса, член фракции партии "AMANAT" Нуртай Сабильянов в ходе рабочей поездки в Урджарский район области Абай ознакомился с ходом реализации социальных и инфраструктурных проектов, а также провел встречи с жителями отдаленных населенных пунктов, передает BAQ.KZ.

Депутат посетил медицинский пункт в селе Лайбулак. Новый объект здравоохранения полностью оснащен современным оборудованием и укомплектован средним и младшим медицинским персоналом, что позволило повысить доступность первичной медицинской помощи для сельских жителей.

Фото: партия "AMANAT"

Также Нуртай Сабильянов ознакомился с работой спортивного модуля в селе Таскескен, где проживает порядка 2700 человек. Объект рассчитан на одновременное посещение до 80 человек. Здесь функционируют секции по футболу и греко-римской борьбе, на постоянной основе занимаются 58 детей.

Выступая перед сельчанами, депутат подчеркнул, что развитие села является одной из ключевых задач, обозначенных Главой государства.

– Развитие села – это не только строительство объектов. Это эффективное местное управление, ответственность акимов, активность самих жителей и системная государственная политика. Именно такую модель сегодня выстраивает Президент, а фракция партии "AMANAT" в Мажилисе обеспечивает ее законодательную и практическую реализацию, – подчеркнул депутат.

Фото: партия "AMANAT"

Он напомнил, что в рамках реформы местного самоуправления были существенно расширены полномочия сельских округов. В частности, на четвертый уровень бюджета переданы отдельные налоговые поступления, что позволило акиматам самостоятельно решать вопросы благоустройства, развития социальной инфраструктуры и первоочередных нужд населения. В ноябре 2025 года законопроект о местном государственном управлении и самоуправлении стал предметом отдельного обсуждения на заседании Общественной палаты при Мажилисе.

В завершение рабочей поездки депутат провел встречи с жителями сел Таскескен, Лайбулак, Алтыншокы и Жанатилек.

