Голос села: депутат Мажилиса провёл серию встреч в Абайской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат Мажилиса, член фракции партии "AMANAT" Нуртай Сабильянов в ходе рабочей поездки в Урджарский район области Абай ознакомился с ходом реализации социальных и инфраструктурных проектов, а также провел встречи с жителями отдаленных населенных пунктов, передает BAQ.KZ.
Депутат посетил медицинский пункт в селе Лайбулак. Новый объект здравоохранения полностью оснащен современным оборудованием и укомплектован средним и младшим медицинским персоналом, что позволило повысить доступность первичной медицинской помощи для сельских жителей.
Также Нуртай Сабильянов ознакомился с работой спортивного модуля в селе Таскескен, где проживает порядка 2700 человек. Объект рассчитан на одновременное посещение до 80 человек. Здесь функционируют секции по футболу и греко-римской борьбе, на постоянной основе занимаются 58 детей.
Выступая перед сельчанами, депутат подчеркнул, что развитие села является одной из ключевых задач, обозначенных Главой государства.
– Развитие села – это не только строительство объектов. Это эффективное местное управление, ответственность акимов, активность самих жителей и системная государственная политика. Именно такую модель сегодня выстраивает Президент, а фракция партии "AMANAT" в Мажилисе обеспечивает ее законодательную и практическую реализацию, – подчеркнул депутат.
Он напомнил, что в рамках реформы местного самоуправления были существенно расширены полномочия сельских округов. В частности, на четвертый уровень бюджета переданы отдельные налоговые поступления, что позволило акиматам самостоятельно решать вопросы благоустройства, развития социальной инфраструктуры и первоочередных нужд населения. В ноябре 2025 года законопроект о местном государственном управлении и самоуправлении стал предметом отдельного обсуждения на заседании Общественной палаты при Мажилисе.
В завершение рабочей поездки депутат провел встречи с жителями сел Таскескен, Лайбулак, Алтыншокы и Жанатилек.
Ранее сообщалось, что важные производственные предприятия области Жетысу посетили депутаты Мажилиса, члены фракции партии "AMANAT" Руслан Кожасбаев и Болат Керимбек.
Самое читаемое
- 17 тонн ГСМ и миллиард тенге: МВД накрыло топливный канал в Шымкенте
- С 1 января штрафы в Казахстане выросли: за что теперь придётся платить до 130 тысяч тенге
- В 2026 году медикам в Казахстане повысят зарплаты - Минздрав
- Лизинг вместо автокредита: что выигрывают и чем рискуют покупатели авто
- Нефть по $40 за баррель? Как Венесуэла, Иран и Трамп могут обрушить мировой рынок