Головкин продолжит совмещать руководство НОК и World Boxing
По словам Ербола Мырзабосынова, подобная практика широко распространена в мировом спорте и не мешает развитию олимпийского движения.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане не видят проблем в совмещении Геннадием Головкиным должностей президента Национального олимпийского комитета и руководителя международной федерации World Boxing. Об этом на брифинге в Правительстве заявил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает BAQ.KZ.
Журналисты поинтересовались, не возникнет ли конфликта интересов из-за того, что Головкин одновременно занимает руководящие посты в национальной и международной спортивных структурах.
По словам министра, такая практика является обычной для мирового спорта.
"Геннадий Головкин – человек, который создал большую историю и стал брендом Казахстана. Сегодня он впервые вывел нашу страну на такой уровень в международном спорте. До этого казахстанцы не возглавляли международные спортивные федерации такого масштаба. Для нас это большое достижение", – сказал Мырзабосынов.
Он отметил, что Национальный олимпийский комитет продолжает выполнять свои функции и активно взаимодействует с международными спортивными организациями.
"Сегодня на мировой арене существуют такие практики, когда руководители международных федераций одновременно возглавляют и национальные олимпийские комитеты своих стран. У нас есть полное понимание по этим вопросам. Мы совместно продвигаем развитие спорта, олимпийского движения и работаем с международными федерациями", – подчеркнул министр.
Вопрос о чиновниках во главе федераций не рассматривается
Ранее Ербол Мырзабосынов также заявил, что вопрос о запрете государственным служащим возглавлять спортивные федерации в Казахстане сейчас не рассматривается.
По его словам, в новом олимпийском цикле практически во всех олимпийских видах спорта были переизбраны руководители федераций, среди которых есть как представители бизнеса, так и действующие руководители государственных органов.
Министр отметил, что для всех президентов федераций действуют единые показатели эффективности. Помимо государственной поддержки они должны привлекать спонсорские средства и участвовать в подготовке спортсменов.
Сегодня ряд спортивных федераций Казахстана возглавляют высокопоставленные чиновники. В их числе помощник Президента Куанышбек Есекеев, министр финансов Мади Такиев, генеральный прокурор Берик Асылов, спикер Сената Маулен Ашимбаев и другие.
Самое читаемое
- Казахстанцы могут заранее рассчитать размер будущей пенсии
- Для первоклассников вводят программу языковой адаптации на казахском языке
- Бектенов проверил новые заводы: какую продукцию теперь будут выпускать в столице
- Три человека погибли, двое пострадали: в Арыси задержана подозреваемая в смертельном ДТП
- "Бумажное" исполнение ЧСИ отменено в Жамбылской области