Головкин продолжит совмещать руководство НОК и World Boxing

В Казахстане не видят проблем в совмещении Геннадием Головкиным должностей президента Национального олимпийского комитета и руководителя международной федерации World Boxing. Об этом на брифинге в Правительстве заявил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает BAQ.KZ.

Журналисты поинтересовались, не возникнет ли конфликта интересов из-за того, что Головкин одновременно занимает руководящие посты в национальной и международной спортивных структурах.

По словам министра, такая практика является обычной для мирового спорта.

"Геннадий Головкин – человек, который создал большую историю и стал брендом Казахстана. Сегодня он впервые вывел нашу страну на такой уровень в международном спорте. До этого казахстанцы не возглавляли международные спортивные федерации такого масштаба. Для нас это большое достижение", – сказал Мырзабосынов.

Он отметил, что Национальный олимпийский комитет продолжает выполнять свои функции и активно взаимодействует с международными спортивными организациями.

"Сегодня на мировой арене существуют такие практики, когда руководители международных федераций одновременно возглавляют и национальные олимпийские комитеты своих стран. У нас есть полное понимание по этим вопросам. Мы совместно продвигаем развитие спорта, олимпийского движения и работаем с международными федерациями", – подчеркнул министр.

Вопрос о чиновниках во главе федераций не рассматривается

Ранее Ербол Мырзабосынов также заявил, что вопрос о запрете государственным служащим возглавлять спортивные федерации в Казахстане сейчас не рассматривается.

По его словам, в новом олимпийском цикле практически во всех олимпийских видах спорта были переизбраны руководители федераций, среди которых есть как представители бизнеса, так и действующие руководители государственных органов.

Министр отметил, что для всех президентов федераций действуют единые показатели эффективности. Помимо государственной поддержки они должны привлекать спонсорские средства и участвовать в подготовке спортсменов.

Сегодня ряд спортивных федераций Казахстана возглавляют высокопоставленные чиновники. В их числе помощник Президента Куанышбек Есекеев, министр финансов Мади Такиев, генеральный прокурор Берик Асылов, спикер Сената Маулен Ашимбаев и другие.