В районе Ботанического сада в Астане произошёл курьёзный, но правонарушающий инцидент - пьяный мужчина выбежал на улицу полностью без одежды, передает BAQ.KZ.

Инцидент попал на видео, которое распространили очевидцы в социальных сетях.

Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции столицы.

"Сотрудниками полиции задержан 25-летний мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на улицу без одежды, тем самым грубо нарушив общественный порядок. В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье “Мелкое хулиганство”. По решению суда он арестован на 15 суток", - сообщили в полиции.

В ДП Астаны подчеркнули: появление в общественных местах в непристойном виде, особенно в состоянии алкогольного опьянения, является нарушением законодательства и влечёт административную ответственность.

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