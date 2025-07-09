Голый мужчина устроил переполох у Ботанического сада в Астане
Нарушителя общественного порядка задержал неравнодушный горожанин и передал полиции
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В районе Ботанического сада в Астане произошёл курьёзный, но правонарушающий инцидент - пьяный мужчина выбежал на улицу полностью без одежды, передает BAQ.KZ.
Инцидент попал на видео, которое распространили очевидцы в социальных сетях.
Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции столицы.
"Сотрудниками полиции задержан 25-летний мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на улицу без одежды, тем самым грубо нарушив общественный порядок. В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье “Мелкое хулиганство”. По решению суда он арестован на 15 суток", - сообщили в полиции.
В ДП Астаны подчеркнули: появление в общественных местах в непристойном виде, особенно в состоянии алкогольного опьянения, является нарушением законодательства и влечёт административную ответственность.
Ранее голый скандал разгорелся в Кокшетау. Мужчина устроил непристойное шоу на берегу озера.
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