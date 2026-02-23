  • Главная
  Горно-лыжный курорт Алматы сделал заявление по факту гибели туриста

Сегодня 2026, 12:18
Фото: gov.kz

В популярном алматинском горно-лыжном курорте сделали заявление касательно гибели туриста, которого накрыло снежной лавиной, передает BAQ.KZ.

Здесь уточнили: инцидент произошёл за пределами курорта – вне подготовленных и контролируемых трасс.

– Распространяемая информация о гибели человека на перевале Титова не относится к территории курорта Шымбулак. Перевал Титова расположен за пределами зоны ответственности курорта. Данный инцидент освещался по линии МЧС, – говорится в сообщении пресс-службы курорта.

Здесь также сообщили, что сотрудники курорта участвовали в спасении пострадавших.

– 22 февраля в Центр оперативного управления курорта поступило сообщение о сходе снежной массы на внетрассовой территории Сухого Лога, в результате чего под снегом оказался райдер. Незамедлительно к месту происшествия были направлены спасатели курорта. Пострадавший был извлечён из-под снежной массы и доставлен в медицинский пункт курорта. После осмотра угрозы жизни и здоровью выявлено не было, пострадавший отпущен домой, – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, горно-лыжный курорт работает в штатном режиме.

Напомним, ранее МЧС Казахстана  сообщило о гибели туриста, которого накануне утром накрыла лавина в Алматинских горах. 

