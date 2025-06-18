В кулуарах Мажилиса министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова заявила, что девочка, потерявшая обе ноги в результате ДТП в Астане, получит полное государственное сопровождение — от протезирования до социальной помощи, передаёт BAQ.KZ.

"Мы посетили семью, переговорили с мамой. Полностью обеспечим протезирование и все услуги по реабилитации. Сейчас врачами будет разработана индивидуальная программа восстановления, ребёнок находится под медицинским сопровождением", — сказала Жакупова.

Отвечая на вопрос, почему казахстанцы активнее государственных органов откликнулись на трагедию, министр напомнила, что государственные меры были приняты незамедлительно:

"На следующий же день после аварии работодатель признал вину, заявив о страховой выплате в размере 19 миллионов тенге. Но пожизненное сопровождение будет осуществлять государство — и девочки, и её мамы. У неё будет первая группа инвалидности".

По словам министра, мама продолжит получать иные выплаты, в том числе как многодетная. Сама авария произошла по вине автопарка, однако, как подчеркнула Жакупова, "обязанность пожизненного содержания ложится на государство".

Напомним, вчера мы писали о том, что для девочки разработана программа реабилитации.