На пресс-конференции в СЦК Министерство здравоохранения РК прокомментировало ситуацию с пострадавшими в результате ДТП, произошедшего 2 июня в Астане. Напомним, тогда пассажирский автобус врезался в столб. В аварии пострадало 15 человек, в том числе 7-летняя девочка, которой в результате травм были ампутированы нижние конечности, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в Минздраве, все пострадавшие были своевременно госпитализированы и получили экстренную медицинскую помощь в полном объеме. Девочка, несмотря на тяжёлое состояние, была успешно прооперирована и на сегодняшний день выписана из стационара.

"К сожалению, в начале июня в Астане произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Всем пострадавшим была своевременно оказана экстренная медицинская помощь, в том числе 7-летнему ребёнку. Сегодня девочка уже выписана из стационара, вся необходимая медицинская помощь была предоставлена в полном объёме. К сожалению, всем известно, что в целях спасения жизни врачам пришлось пойти на ампутацию конечностей. Сейчас прикреплённая поликлиника занимается вопросами реабилитации, и в дальнейшем мы будем полноценно сопровождать процесс восстановления девочки", — сказал вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.

Он отметил, что пострадавшие будут обеспечены доступом к специализированной реабилитационной помощи.