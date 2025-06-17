Лишилась ног в автобусной аварии: девочка выписана, начата реабилитация
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На пресс-конференции в СЦК Министерство здравоохранения РК прокомментировало ситуацию с пострадавшими в результате ДТП, произошедшего 2 июня в Астане. Напомним, тогда пассажирский автобус врезался в столб. В аварии пострадало 15 человек, в том числе 7-летняя девочка, которой в результате травм были ампутированы нижние конечности, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в Минздраве, все пострадавшие были своевременно госпитализированы и получили экстренную медицинскую помощь в полном объеме. Девочка, несмотря на тяжёлое состояние, была успешно прооперирована и на сегодняшний день выписана из стационара.
"К сожалению, в начале июня в Астане произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Всем пострадавшим была своевременно оказана экстренная медицинская помощь, в том числе 7-летнему ребёнку. Сегодня девочка уже выписана из стационара, вся необходимая медицинская помощь была предоставлена в полном объёме. К сожалению, всем известно, что в целях спасения жизни врачам пришлось пойти на ампутацию конечностей. Сейчас прикреплённая поликлиника занимается вопросами реабилитации, и в дальнейшем мы будем полноценно сопровождать процесс восстановления девочки", — сказал вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.
Он отметил, что пострадавшие будут обеспечены доступом к специализированной реабилитационной помощи.
Ранее сообщалось, что семилетней Алуе Бекен будет полагаться государственное пособие.
Сейчас семья ищет средства на качественные протезы для ребенка.
Родственники пострадавшей на странице сбора помощи в соцсетях рассказали, что автопарк обещал обеспечить всю жизнь девочки, потерявшей ноги в ДТП. Однако позже автопарк отрекся от пожизненных выплат.
Напомним, в результате ДТП пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности.
Автобусный парк №1 ранее сообщал, что водитель имеет более 15 лет стажа, в день происшествия прошёл обязательный медосмотр и приступил к работе после выходного. Его водворили в ИВС.
Автобус 2024 года выпуска, на момент выезда на маршрут находился в технически исправном состоянии.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведётся всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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