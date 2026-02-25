Государство создаст все условия для развития спорта – Токаев
Сегодня 2026, 15:33
На церемонии награждения Олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова в Акорде Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что со стороны государства будут создаваться все условия для развития массового и профессионального спорта, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Это является приоритетом государственной политики.
– Результаты олимпиад были и остаются важным мерилом прогресса государств. Наша страна заняла 25-ю позицию по общему числу спортсменов, выступавших на этих соревнованиях. Мы строим Справедливый Казахстан, где каждый целеустремленный, трудолюбивый человек должен обладать большими возможностями для самореализации, в том числе в спорте. Честная конкуренция, меритократия, дисциплина, ответственность – это то, на чем держится и большой спорт, и любое сильное государство. Развитие созидательного потенциала нации стало смысловым стержнем проекта новой Народной Конституции, вынесенной на республиканский референдум. Основной закон призван укрепить фундамент государства, в котором принципы Справедливости, законопослушания, бережного отношения к природе, патриотизма станут главной движущей силой прогресса, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства заявил, что в развитии государства, как и в большом спорте, успех сопутствует тем, кто ставит перед собой сложные цели, упорным трудом и командной работой добивается их воплощения в жизнь.
– Сегодня мы поздравляем Михаила и в его лице всех членов национальной сборной, которые проявили свои лучшие качества и приложили все усилия для достижения успехов, в том числе личных рекордов. Для некоторых спортсменов это были первые старты такого огромного масштаба, и они показали достойный результат. Важно, что многие наши спортсмены вошли в топ-10 в своих дисциплинах. Это хорошая база для будущих достижений. Успехи наших граждан на международном уровне, будь то в спорте или в школьных и студенческих олимпиадах, в искусстве и других сферах, говорят о неуклонном подъеме нашего государства. Совсем скоро в Милане и Кортине д’Ампеццо начнутся зимние Паралимпийские игры. Хотел бы пожелать удачи нашим спортсменам! – пожелал Президент.Касым-Жомарт Токаев напомнил, что через два года наши атлеты поедут на летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
– Перед министерством, Национальным олимпийским комитетом, федерациями стоит задача проявить коллегиальный стиль работы, обеспечить эффективную поддержку членов сборной команды. Особое внимание нужно уделить подготовке к зимним Азиатским играм 2029 года, которые пройдут в Алматы. Игры должны быть организованы на самом высоком уровне. Это очень важное событие, которое придаст новый импульс развитию спорта в Казахстане с ощутимым эффектом для нашей экономики и сферы туризма, – подытожил свое выступление Глава государства.
