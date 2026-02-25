На церемонии награждения Олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова в Акорде Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что со стороны государства будут создаваться все условия для развития массового и профессионального спорта, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Это является приоритетом государственной политики.

– Результаты олимпиад были и остаются важным мерилом прогресса государств. Наша страна заняла 25-ю позицию по общему числу спортсменов, выступавших на этих соревнованиях. Мы строим Справедливый Казахстан, где каждый целеустремленный, трудолюбивый человек должен обладать большими возможностями для самореализации, в том числе в спорте. Честная конкуренция, меритократия, дисциплина, ответственность – это то, на чем держится и большой спорт, и любое сильное государство. Развитие созидательного потенциала нации стало смысловым стержнем проекта новой Народной Конституции, вынесенной на республиканский референдум. Основной закон призван укрепить фундамент государства, в котором принципы Справедливости, законопослушания, бережного отношения к природе, патриотизма станут главной движущей силой прогресса, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил, что в развитии государства, как и в большом спорте, успех сопутствует тем, кто ставит перед собой сложные цели, упорным трудом и командной работой добивается их воплощения в жизнь.