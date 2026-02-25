Готовится экстрадиция — МВД о задержании подозреваемых в убийстве в Атырауской области
В кулуарах Мажилиса заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал задержание в Индонезии мужчины, подозреваемого в двойном убийстве в Атырауской области, передает BAQ.KZ.
Как отмечает представитель МВД, на данный момент решается вопрос его экстрадиции, а следственные действия продолжаются совместно с международными правоохранительными органами.
«Вчера наша пресс-служба полностью предоставила информацию. Подозреваемые были задержаны за границей. В настоящее время решается вопрос их доставки в Казахстан. Следственные действия ведутся активно, назначены необходимые экспертизы, принимаются конкретные меры», — заявил Санжар Адилов.
Он добавил, что оба задержанных имеют статус подозреваемых, а вопросы международного взаимодействия с Индонезией и другими странами по процедуре передачи граждан находятся в стадии решения. Работа проводится совместно с Интерполом и другими международными правоохранительными структурами.
Также он подчеркнул, что ранее числившаяся без вести пропавшая дочь также стала подозреваемой по уголовному делу.
Накануне МВД РК сообщил, что подозреваемых задержали в деревне Сенару на острове Ломбок в Индонезии.
Ранее сообщалось, что дети подозреваемого в убийстве семьи в Жангельди взяты под опеку государства.
