В кулуарах Мажилиса заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал задержание в Индонезии мужчины, подозреваемого в двойном убийстве в Атырауской области, передает BAQ.KZ.

Как отмечает представитель МВД, на данный момент решается вопрос его экстрадиции, а следственные действия продолжаются совместно с международными правоохранительными органами.

«Вчера наша пресс-служба полностью предоставила информацию. Подозреваемые были задержаны за границей. В настоящее время решается вопрос их доставки в Казахстан. Следственные действия ведутся активно, назначены необходимые экспертизы, принимаются конкретные меры», — заявил Санжар Адилов.

Он добавил, что оба задержанных имеют статус подозреваемых, а вопросы международного взаимодействия с Индонезией и другими странами по процедуре передачи граждан находятся в стадии решения. Работа проводится совместно с Интерполом и другими международными правоохранительными структурами.

Также он подчеркнул, что ранее числившаяся без вести пропавшая дочь также стала подозреваемой по уголовному делу.

Накануне МВД РК сообщил, что подозреваемых задержали в деревне Сенару на острове Ломбок в Индонезии.

Ранее сообщалось, что дети подозреваемого в убийстве семьи в Жангельди взяты под опеку государства.