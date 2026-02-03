Дети подозреваемого в убийстве семьи в Жангельди взяты под опеку государства
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Пятеро детей подозреваемого в убийстве супругов в селе Жангельди Атырауской области Султана Сарсемалиева переданы под опеку государству, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщили в Управлении образования Атырауской области.
– Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Махамбетского района временно направила троих детей в Центр адаптации несовершеннолетних управления образования Атырауской области, а двоих малышей в возрасте 1 и 3 лет — в специализированный дом ребёнка, – сообщили в управлении.
В пресс-службе управления отметили, что состояние детей находится под постоянным контролем.
Напомним, 25 декабря родственники обратились в полицию с заявлением об исчезновении семьи, проживавшей в селе Жангельди.
Позднее в Кызылкогинском районе Атырауской области были обнаружены тела супругов, числившихся без вести пропавшими.
Зять Султан Сарсемалиев и дочь погибших объявлены в международный розыск.
Самое читаемое
- Доллар больше не спасает? Что происходит со сбережениями казахстанцев в 2026 году
- Геннадий Головкин принял участие в премии The Ring
- Серик Сапиев и его зам освобождены от должностей
- В автобусах Караганды и области появится новый способ оплаты – через QR
- В СКО взыскали 11,2 млн тенге из-за ненадлежащего ремонта школ