Пятеро детей подозреваемого в убийстве супругов в селе Жангельди Атырауской области Султана Сарсемалиева переданы под опеку государству, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в Управлении образования Атырауской области.

– Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Махамбетского района временно направила троих детей в Центр адаптации несовершеннолетних управления образования Атырауской области, а двоих малышей в возрасте 1 и 3 лет — в специализированный дом ребёнка, – сообщили в управлении.

В пресс-службе управления отметили, что состояние детей находится под постоянным контролем.

Напомним, 25 декабря родственники обратились в полицию с заявлением об исчезновении семьи, проживавшей в селе Жангельди.

Позднее в Кызылкогинском районе Атырауской области были обнаружены тела супругов, числившихся без вести пропавшими.

Зять Султан Сарсемалиев и дочь погибших объявлены в международный розыск.