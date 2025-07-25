Цены на мясо взлетели в Шымкенте до 5000 за кг, рост ожидается повсеместно
На юге Казахстана — дефицит кормов и скачок цен.
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Говядина в Шымкенте подорожала до 5000 тенге за килограмм, тогда как ещё неделю назад её продавали по 4200, передает BAQ.KZ.
Причина стремительного роста цен — в нехватке кормов и сокращении числа производителей, считают специалисты.
"Производителей мало, корма дорогие и экспортируют много. У нас не такая большая накрутка, но мясо дорогое, очень дорогое", — рассказал продавец Шухрат Муслимов журналистам "31 канала".
Покупатели в Шымкенте признаются: отказываться от любимого продукта не готовы, но вынуждены экономить на других расходах.
Аграрный эксперт Кирилл Павлов предупреждает, что цены продолжат расти и в других регионах:
"Юг остался без кормов. Там, где делают из животного мясо, где его откармливают, забивают — нет сырья. Его везут из других регионов, а логистика кормов очень дорогая, она объёмная", — отметил он.
Причина — жара, уничтожившая часть посевов кормовых культур. Эксперты предупреждают: если подходы к формированию кормовой базы не изменятся, к следующему лету ситуация может стать ещё критичнее.
Ранее сообщалось, что цены на продукты в Казахстане продолжают расти.
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