Говядина в Шымкенте подорожала до 5000 тенге за килограмм, тогда как ещё неделю назад её продавали по 4200, передает BAQ.KZ.

Причина стремительного роста цен — в нехватке кормов и сокращении числа производителей, считают специалисты.

"Производителей мало, корма дорогие и экспортируют много. У нас не такая большая накрутка, но мясо дорогое, очень дорогое", — рассказал продавец Шухрат Муслимов журналистам "31 канала".

Покупатели в Шымкенте признаются: отказываться от любимого продукта не готовы, но вынуждены экономить на других расходах.

Аграрный эксперт Кирилл Павлов предупреждает, что цены продолжат расти и в других регионах:

"Юг остался без кормов. Там, где делают из животного мясо, где его откармливают, забивают — нет сырья. Его везут из других регионов, а логистика кормов очень дорогая, она объёмная", — отметил он.

Причина — жара, уничтожившая часть посевов кормовых культур. Эксперты предупреждают: если подходы к формированию кормовой базы не изменятся, к следующему лету ситуация может стать ещё критичнее.

Ранее сообщалось, что цены на продукты в Казахстане продолжают расти.