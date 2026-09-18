Гранты до 5 млн и субсидии по кредитам: что предлагает бизнесу «Іскер аймақ»
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Социальные предприниматели теперь могут участвовать в программе «Іскер аймақ» без отраслевых ограничений. Программа предусматривает гранты до 5 млн тенге, субсидирование процентной ставки по кредитам и другие меры поддержки. Об этом рассказали на встрече вице-министра национальной экономики Ерлана Сагнаева с жителями и предпринимателями Толебийского района Туркестанской области, передает BAQ.KZ.
Какие меры поддержки доступны бизнесу
С 31 августа социальные предприниматели могут участвовать в программе «Іскер аймақ» независимо от сферы деятельности.
В рамках программы предусмотрено субсидирование до 50% номинальной ставки вознаграждения по кредитам до 200 млн тенге сроком до трех лет.
Предприниматели также могут претендовать на гранты до 5 млн тенге, льготные помещения и нефинансовую поддержку.
В Министерстве национальной экономики создана рабочая группа, которая рассматривает предложения по дальнейшему совершенствованию мер поддержки бизнеса.
Еще одним инструментом для предпринимателей стал Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства. Система с использованием искусственного интеллекта позволяет в одном месте находить требования законодательства для конкретного вида деятельности.
Какие проекты запускают в районе
На встрече также рассказали о развитии бизнеса в Толебийском районе.
Здесь работает швейная фабрика «KazPlast» стоимостью 1,5 млрд тенге. Предприятие может выпускать до 90 тысяч единиц зимней специальной рабочей одежды в год.
Еще один крупный проект – строительство завода по производству алюминиевых рулонов ТОО «QazCoilPro». Объем инвестиций оценивается в 115 млрд тенге. Завод планируют разместить на территории площадью 24 га в сельском округе Киелитас. Ожидается создание 120 рабочих мест.
Сельское хозяйство и «Ауыл аманаты»
Значительную часть экономики района занимает сельское хозяйство. Объем произведенной продукции составил 17,4 млрд тенге.
В 2025 году здесь запустили рыбное хозяйство ТОО «Fish House» и пункт убоя птицы ТОО «ABZAL GROUP» общей стоимостью 5,1 млрд тенге. В 2026 году планируется реализовать еще два инвестиционных проекта на такую же сумму.
Водосберегающие технологии сейчас применяются на 2 761 га сельхозземель. Еще на 412 га их планируют внедрить в этом году.
Читай также:
Сколько социальных предпринимателей работает в Казахстане
В Казахстане число социальных предпринимателей выросло до 1 577
Самое читаемое
- Число погибших при сходе лавины и последующем наводнении в Непале достигло 1 403
- Президент Словакии лично поздравил Елену Рыбакину с победой на US Open
- Елена Рыбакина возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых теннисисток сезона
- Казахстанка потеряла зрение после пластической операции
- Улов на 264 кг закончился встречей с полицией в Туркестанской области