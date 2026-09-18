Гранты до 5 млн и субсидии по кредитам: что предлагает бизнесу «Іскер аймақ»

Социальные предприниматели теперь могут участвовать в программе «Іскер аймақ» без отраслевых ограничений. Программа предусматривает гранты до 5 млн тенге, субсидирование процентной ставки по кредитам и другие меры поддержки. Об этом рассказали на встрече вице-министра национальной экономики Ерлана Сагнаева с жителями и предпринимателями Толебийского района Туркестанской области, передает BAQ.KZ.

Какие меры поддержки доступны бизнесу

С 31 августа социальные предприниматели могут участвовать в программе «Іскер аймақ» независимо от сферы деятельности.

В рамках программы предусмотрено субсидирование до 50% номинальной ставки вознаграждения по кредитам до 200 млн тенге сроком до трех лет.

Предприниматели также могут претендовать на гранты до 5 млн тенге, льготные помещения и нефинансовую поддержку.

В Министерстве национальной экономики создана рабочая группа, которая рассматривает предложения по дальнейшему совершенствованию мер поддержки бизнеса.

Еще одним инструментом для предпринимателей стал Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства. Система с использованием искусственного интеллекта позволяет в одном месте находить требования законодательства для конкретного вида деятельности.

Какие проекты запускают в районе

На встрече также рассказали о развитии бизнеса в Толебийском районе.

Здесь работает швейная фабрика «KazPlast» стоимостью 1,5 млрд тенге. Предприятие может выпускать до 90 тысяч единиц зимней специальной рабочей одежды в год.

Еще один крупный проект – строительство завода по производству алюминиевых рулонов ТОО «QazCoilPro». Объем инвестиций оценивается в 115 млрд тенге. Завод планируют разместить на территории площадью 24 га в сельском округе Киелитас. Ожидается создание 120 рабочих мест.

Сельское хозяйство и «Ауыл аманаты»

Значительную часть экономики района занимает сельское хозяйство. Объем произведенной продукции составил 17,4 млрд тенге.

В 2025 году здесь запустили рыбное хозяйство ТОО «Fish House» и пункт убоя птицы ТОО «ABZAL GROUP» общей стоимостью 5,1 млрд тенге. В 2026 году планируется реализовать еще два инвестиционных проекта на такую же сумму.

Водосберегающие технологии сейчас применяются на 2 761 га сельхозземель. Еще на 412 га их планируют внедрить в этом году.

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