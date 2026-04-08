Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики сообщил о расследовании уголовного дела, возбужденного по статье 167 «Торговля детьми» УК КР, передает корреспондент BAQ.KZ.

По данным ведомства, в сентябре 2024 года была задержана гражданка Республики Казахстан «А.А.», а также её сообщник – гражданин Кыргызстана «С.С.». Они были водворены в СИЗО ГКНБ КР.

Следствием установлено, что гражданка РК действовала в преступном сговоре с гражданином Израиля «А.Б.». За денежное и иное имущественное вознаграждение они приобрели у гражданина КР «С.С.» трёх несовершеннолетних детей.

После этого, как уточняется, в отношении детей совершались противоправные действия, включая аморальные обряды, сопровождавшиеся обнажением и фиксацией изображений с последующей передачей материалов через мессенджеры третьим лицам за пределами Кыргызстана.

Кроме того, преступная группа получила разрешение на полное опекунство над двумя несовершеннолетними детьми гражданки КР «Д.К.», в отношении которых были совершены аналогичные действия.

Собранные материалы уголовного дела были направлены в Первомайский районный суд города Бишкек.

По итогам рассмотрения дела 12 марта 2026 года суд признал обвиняемых виновными. Гражданке Казахстана «А.А.» назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, гражданину Кыргызстана «С.С.» – 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«ГКНБ КР предупреждает о наступлении уголовной ответственности за нарушения конституционных прав несовершеннолетних и призывает граждан соблюдать нормы законодательства, не допуская ущемления прав детей, подчеркивая неотвратимость наказания за подобные правонарушения», - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что защита прав детей остается приоритетом, а подобные преступления находятся на особом контроле правоохранительных органов.

