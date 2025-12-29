В США могут быть пересмотрены правила отбора по программе Green Card (Diversity Visa). По мнению экспертов, это решение напрямую затронет страны участницы программы, включая Казахстан, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Государственный департамент США и Министерство внутренней безопасности рассматривают вопрос усиления проверок безопасности и совершенствования механизмов отбора в рамках программы Green Card. В связи с этим возможны изменения условий участия в лотерее и процедур рассмотрения заявок.

Программа Diversity Visa ежегодно предоставляет около 55 тысячам иностранных граждан возможность получить право на постоянное проживание в США. Она действует с 1990 года и считается одним из ключевых механизмов иммиграции для граждан стран с низким уровнем иммиграции в США.

По данным агентства Reuters, официального решения о полном прекращении программы не принято. Однако обсуждаются варианты ужесточения требований к участникам, увеличения сроков рассмотрения заявок и внедрения дополнительных инструментов проверки безопасности.

Почему был поднят вопрос о временной приостановке?

Поводом для обсуждений стала стрельба, произошедшая 13 декабря 2025 года на территории Университета Брауна. В результате трагедии погибли два человека. По информации властей США, подозреваемый получил грин-карту в 2017 году через программу Diversity Visa. После этого Министерство внутренней безопасности США приняло решение провести дополнительную проверку программы и связанных с ней процедур безопасности.

Кроме того, с конца 2025 года в США была расширена биометрическая система контроля въезда и выезда. Она применяется ко всем иностранным гражданам, въезжающим в страну и покидающим ее, включая обладателей Green Card.

По мнению экспертов, этот шаг направлен на усиление иммиграционного контроля. Государственный департамент США заявил, что дополнительная информация о предстоящих изменениях будет опубликована официально. При этом ранее отмечалось, что действующие права граждан, уже прошедших отбор, будут сохранены.

Что говорит Министерство иностранных дел Казахстана?

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан, в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года Посольство Казахстана в США находится в постоянном контакте с американскими компетентными органами. В целях защиты прав и законных интересов граждан РК принимаются необходимые консульско-правовые меры. Также неоднократно проводилась разъяснительная работа с гражданами, нарушившими миграционное законодательство, о необходимости добровольного выезда с территории США.

В МИД отметили, что в США в рамках Закона о справедливых трудовых стандартах (Fair Labor Standards Act, FLSA) трудовые права всех жителей страны, включая граждан США и иностранных работников, защищаются на равных основаниях. По этому вопросу официальных жалоб от граждан РК в Посольство не поступало.

"В настоящее время на консульском учете состоят 3449 граждан Казахстана. Однако в связи с добровольным характером консульского учета этот показатель не отражает точное количество казахстанцев, находящихся на территории США", - сообщили в пресс-службе МИД.

Напомним, ранее сообщалось о приостановке выдачи грин-карт в США.