Судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда пересмотрела резонансное дело, в котором четверо жителей региона — Б., Г., Х. и Б. — ранее были признаны виновными в создании и участии в организованной группе, а также в эксплуатации людей при отягчающих обстоятельствах, передает BAQ.KZ.

Рассмотрение дела в апелляционном порядке состоялось 2 декабря 2025 года.

Изначально, в мае 2025 года, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области назначил подсудимым длительные сроки лишения свободы. Б. получил 17 лет, а Г., Х. и Б. — по 12 лет колонии. Однако апелляционная инстанция подвергла этот приговор существенной корректировке.

Судебная коллегия установила, что обвинение в создании и участии в организованной группе не нашло своего подтверждения. На этом основании все четверо подсудимых были оправданы по соответствующим статьям уголовного кодекса. Вместе с тем суд подтвердил факты эксплуатации двух потерпевших, но переквалифицировал действия обвиняемых на более мягкие нормы закона.

В отношении Б. суд исключил статью об организованной группе и переквалифицировал обвинение по эпизодам эксплуатации на статью 128 части 2 с соответствующими пунктами. Ему назначено 9 лет лишения свободы. При этом, с учётом наказания по предыдущему приговору Саранского городского суда, итоговый срок составил 11 лет колонии максимальной безопасности. Суд признал наличие рецидива преступлений.

Действия Г., Х. и Б. также были переквалифицированы, и каждому назначено по 6 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Применённые ранее нормы о совокупности наказаний в отношении всех троих были отменены.

Суд также изменил размер принудительных платежей в Фонд компенсации потерпевшим. Для Г., Х. и Б. сумма снижена до 73 840 тенге, а взыскание с Б. отменено.

По итогам рассмотрения судебная коллегия отметила нарушения уголовно-процессуального законодательства, допустимые в ходе предварительного расследования. В адрес Департамента полиции и прокуратуры было вынесено частное постановление.

Приговор апелляционной инстанции вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что в Карагандинской области суд вынес приговор по резонансному уголовному делу о создании организованной преступной группы и эксплуатации людей, в том числе — человека с инвалидностью.