В Казахстане 11 сентября ожидаются грозы, град и ветер до 20 м/с

На 11 сентября в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, град, усиление ветра и туман. В отдельных областях сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

Дожди, грозы и град

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, град и туман. В Акмолинской области прогнозируются дождь, гроза, град, шквалистый ветер и пыльная буря. Неблагоприятная погода с дождями, грозами, градом и усилением ветра ожидается также в Северо-Казахстанской и Карагандинской областях.

В Актюбинской области синоптики предупреждают о дожде, грозе, местами сильных осадках и тумане. Порывы ветра могут достигать 15–18 м/с.

В Кызылординской области прогнозируются дождь, гроза и град, ветер усилится до 15–20 м/с. Похожие погодные условия ожидаются в области Ұлытау.

Дожди и грозы также возможны в отдельных районах Атырауской и Мангистауской областей.

Ветер усилится до 20 м/с

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской и области Абай ожидается усиление ветра до 15–20 м/с.

В Туркестанской области дожди и грозы прогнозируются преимущественно на западе, севере и в горных районах. Днем возможна пыльная буря, скорость ветра составит 15–20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидаются дождь и гроза, также прогнозируется ветер до 15–20 м/с.

До +36 градусов в Алматинской области

На фоне дождей и гроз в части страны на юго-востоке сохранится сильная жара. В Алматинской области температура воздуха может подняться до +35…+36 градусов. В горных районах порывы ветра будут достигать 18 м/с.

Кроме того, в большинстве перечисленных регионов сохраняется высокая или чрезвычайная пожарная опасность. Особенно осторожными следует быть жителям областей, где сухая и жаркая погода будет сочетаться с сильным ветром.

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