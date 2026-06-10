Грубые нарушения в следствии привели к развороту дела о ДТП в Алматинской области

В Алматинской области рассматривалось уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пассажир встречного автомобиля получил тяжкий вред здоровью.

Первоначально Карасайский районный суд прекратил дело, так как стороны примирились.

Однако позже прокурорская проверка выявила серьезные нарушения в ходе расследования. Установлено, что досудебное расследование около пяти месяцев велось с нарушением процессуальных сроков – без надлежащего назначения стадии расследования, а также без его продления или приостановления.

Генеральная прокуратура внесла протест, после чего кассационный суд отменил ранее вынесенное решение и прекратил уголовное дело уже по другой причине — из-за отсутствия состава преступления.

Также суд вынес частное постановление в адрес Департамента полиции в связи с допущенными нарушениями.

В надзорном органе подчеркнули, что несоблюдение сроков расследования недопустимо и может привести к серьезным правовым последствиям, предусмотренным законом.

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