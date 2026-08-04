В Астане вынесен обвинительный приговор участникам организованной преступной группы, признанным виновными в создании финансовой пирамиды и мошенничестве. По данным следствия, жертвами преступной схемы стали более 100 человек, а злоумышленники незаконно оформили 165 автомобилей, сообщили в прокуратуре.

Следствием установлено, что в состав преступной группы входили более десяти человек. Между участниками были четко распределены роли.

Злоумышленники убеждали граждан оформить автокредиты, обещая выплатить им денежное вознаграждение в размере от 1 до 2 млн тенге и самостоятельно погашать кредитные обязательства. После оформления автомобилей участники схемы незаконно реализовывали транспортные средства, в том числе вывозили их за пределы Казахстана.

В результате преступной деятельности потерпевшими признаны более 100 граждан. Всего по данной схеме было оформлено 165 автомобилей.

Суд признал фигурантов виновными в создании и руководстве организованной преступной группой, создании и руководстве финансовой пирамидой, а также в мошенничестве.

В зависимости от роли каждого осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил в полном объеме.

Вместе с тем приговор пока не вступил в законную силу.

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