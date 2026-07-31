В Казахстане участились случаи интернет-мошенничества, связанного с предложениями выгодных инвестиций. Злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта, чтобы создавать фальшивые видеоролики с участием известных людей и убеждать граждан вкладывать деньги в несуществующие проекты, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, аферисты распространяют в социальных сетях и мессенджерах видеоролики и изображения, созданные с помощью технологий дипфейк. Для повышения доверия они используют образы известных личностей и обещают быстрый и гарантированный доход от инвестиций.

После этого потенциальным жертвам предлагают установить специальные мобильные приложения, перейти по ссылкам или перевести деньги на счета третьих лиц под предлогом открытия инвестиционного счета, активации аккаунта или увеличения прибыли.

Однако после получения денег злоумышленники прекращают общение. В некоторых случаях они продолжают требовать дополнительные платежи, объясняя это необходимостью оплаты налогов, комиссий или страховых взносов.

МВД проводит расследования

В ведомстве сообщили, что по всем выявленным фактам проводятся досудебные расследования. Также принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых, блокировке мошеннических интернет-ресурсов и каналов вывода денежных средств.

Как защититься от мошенников

В департаменте по противодействию киберпреступности рекомендуют соблюдать простые меры предосторожности:

не доверять обещаниям гарантированной прибыли;

не переводить деньги неизвестным людям и на сомнительные счета;

не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из непроверенных источников;

проверять инвестиционные компании только через официальные сайты и государственные реестры;

перед инвестированием изучить рынок и обращаться в официальные офисы проверенных финансовых организаций.

Если вы стали жертвой интернет-мошенников или располагаете информацией о подобных преступлениях, необходимо незамедлительно обратиться в полицию по месту жительства или позвонить по номеру 102.

В МВД напомнили, что работа по выявлению и пресечению интернет-мошенничества продолжается, и призвали граждан проявлять особую осторожность при совершении финансовых операций в интернете.

Читай также:

За лайки и донаты ответят: МВД наказало авторов треш-стримов

Суд обязал блогера удалить видео из Instagram и выплатить компенсацию потерпевшим

В Шымкенте задержали блогера по подозрению в шантаже через Instagram