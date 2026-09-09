Пожар произошел в грузовом автомобиле в Астане. От теплового воздействия также повреждены две припаркованные рядом машины, передает корреспондент BAQ.KZ.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям города, возгорание произошло в 10:46 на улице генерала С. Ракымова в районе «Байқоңыр». Сообщение о пожаре поступило на пульт «112».

Что произошло

После прибытия пожарных подразделений на месте наблюдалось открытое горение грузового автомобиля.

Из-за высокой температуры находившиеся рядом два автомобиля также получили повреждения.

Пожарные полностью ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Почему загорелась машина

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Для установления точной причины возгорания назначено пожарно-техническое исследование

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