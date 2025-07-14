GUCCI и отели в Дубае: как Перизат Кайрат тратила благотворительные миллионы
Следствие озвучило детали первого эпизода.
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Сегодня в Специализированном межрайонном следственном суде города Астаны в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой были представлены материалы первого эпизода обвинения. По данным стороны обвинения, собранные от граждан и организаций благотворительные средства в действительности использовались в личных целях, передаёт BAQ.KZ.
Согласно информации, озвученной прокурором Оразалиной в зале суда, на что именно были потрачены деньги:
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5 500 000 тенге были обналичены со счёта в Forte Bank;
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2 970 000 тенге переведены на счёт Гайни Алашбаевой;
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1 897 476 тенге пошли на оплату проживания в отелях Atana Hotel Dubai и Habtoor Palace LXR Hotel Dubai;
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Значительные суммы направлялись на покупку одежды в магазинах GUCCI и других бутиках;
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600 000 тенге потрачены на аренду автомобиля Toyota Camry в компании Capital Rent a Car;
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1 587 057 тенге — на такси, рестораны и авиабилеты Fly Dubai;
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Остальная часть средств, по версии следствия, использовалась для прочих личных нужд.
Сторона обвинения утверждает, что обвиняемые сознательно вводили в заблуждение граждан, создавая видимость благотворительной деятельности и скрывая реальное назначение пожертвований.
Отметим, что перед началом заседания судья разъяснил, что слушание проходит в частично закрытом режиме: представители СМИ и третьи лица допущены только в пресс-центр суда, а присутствие в зале ограничено участниками процесса.
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