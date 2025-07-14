Сегодня в Специализированном межрайонном следственном суде города Астаны в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой были представлены материалы первого эпизода обвинения. По данным стороны обвинения, собранные от граждан и организаций благотворительные средства в действительности использовались в личных целях, передаёт BAQ.KZ.

Согласно информации, озвученной прокурором Оразалиной в зале суда, на что именно были потрачены деньги:

5 500 000 тенге были обналичены со счёта в Forte Bank;

2 970 000 тенге переведены на счёт Гайни Алашбаевой;

1 897 476 тенге пошли на оплату проживания в отелях Atana Hotel Dubai и Habtoor Palace LXR Hotel Dubai;

Значительные суммы направлялись на покупку одежды в магазинах GUCCI и других бутиках;

600 000 тенге потрачены на аренду автомобиля Toyota Camry в компании Capital Rent a Car;

1 587 057 тенге — на такси, рестораны и авиабилеты Fly Dubai;

Остальная часть средств, по версии следствия, использовалась для прочих личных нужд.

Сторона обвинения утверждает, что обвиняемые сознательно вводили в заблуждение граждан, создавая видимость благотворительной деятельности и скрывая реальное назначение пожертвований.

Отметим, что перед началом заседания судья разъяснил, что слушание проходит в частично закрытом режиме: представители СМИ и третьи лица допущены только в пресс-центр суда, а присутствие в зале ограничено участниками процесса.