В Усть-Каменогорске специалисты Департамента экологии, РГП "Казгидромет" и санитарно-эпидемиологической службы провели выездной мониторинг качества атмосферного воздуха. Проверки велись на протяжении пяти дней с использованием передвижной лаборатории в санитарно-защитных зонах и частном секторе, передает BAQ.KZ.

По итогам замеров качество воздуха оценено как среднее и не представляет угрозы для здоровья населения.

Эксперты отмечают, что смог в зимний период возникает из-за совокупности факторов: увеличенной нагрузки на теплоисточники, активного использования печного отопления и транспорта, а также образования густого тумана над незамерзающими реками Иртыш и Ульба.

При этом промышленные предприятия региона находятся под постоянным экологическим контролем и в период неблагоприятных метеоусловий снижают производственную нагрузку на 20–40%.

С наступлением весны, благодаря благоприятным погодным условиям, загрязняющие вещества рассеиваются, а состояние воздуха остается на постоянном контроле экологов и метеорологов.

Ранее сообщалось, что депутат Марат Башимов направил депутатский запрос Первому Заместителю Премьер-Министра Роману Скляру, обострив вопрос о систематическом загрязнении воздуха в Усть-Каменогорске.