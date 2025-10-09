Палестинское движение ХАМАС заявило, что подтверждает достижение соглашения, которое прекратит войну в секторе Газа и обеспечит вывод израильских войск из палестинского полуэксклава, передает BAQ.KZ со ссылкой на EA Daily.

"Движение ХАМАС объявляет о достижении соглашения, предусматривающего прекращение войны в секторе Газа, вывод израильских войск, ввоз помощи и обмен пленными", — говорится в заявлении движения.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил достигнутой договоренность между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.