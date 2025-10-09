ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем
Сегодня, 09:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:59Сегодня, 09:59
85Фото: Majdi Fathi / Reuters
Палестинское движение ХАМАС заявило, что подтверждает достижение соглашения, которое прекратит войну в секторе Газа и обеспечит вывод израильских войск из палестинского полуэксклава, передает BAQ.KZ со ссылкой на EA Daily.
"Движение ХАМАС объявляет о достижении соглашения, предусматривающего прекращение войны в секторе Газа, вывод израильских войск, ввоз помощи и обмен пленными", — говорится в заявлении движения.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил достигнутой договоренность между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
Самое читаемое
- Игрок "Кайрата" Азамат Туякбаев заинтересовал лидера английского Чемпионшипа
- Токаев поручил министру финансов усилить контроль за госсредствами
- Почему продукты в Казахстане дешевле, чем в соседних странах
- IMD: Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности
- С 20 октября в Казахстане изменятся правила ввоза автомобилей: что нужно знать