В Казахстане продолжается реализация крупных проектов в химической промышленности. С начала 2026 года в стране введены в эксплуатацию три новых предприятия общей стоимостью 12 млрд тенге.

Как сообщили в дирекции мониторинга и анализа проектов QazIndustry, новые производства открыты в Алматинской и Жетысуской областях, а также в Шымкенте. Они специализируются на выпуске сульфата натрия, пластмасс в первичной форме и минеральных удобрений. Благодаря запуску предприятий создано 159 постоянных рабочих мест.

До конца года планируется завершить еще 15 проектов с общим объемом инвестиций 69,6 млрд тенге. В результате будет создано дополнительно 917 постоянных рабочих мест.

Среди новых производств – предприятия по выпуску желатина и пептона, органоминеральных удобрений, целлюлозных стабилизирующих добавок, дезинфицирующих средств и другой химической продукции.

Одновременно в Казахстане продолжается реализация 18 крупных проектов химической отрасли общей стоимостью более 5,1 трлн тенге. В их числе производства серной кислоты, цианида натрия, товарной ртути, закиси урана и концентрата вольфрама.

Ожидается, что эти проекты обеспечат более 4,8 тысячи постоянных рабочих мест, причем около половины из них появятся в сельской местности.

Кроме того, еще 30 проектов находятся на стадии проработки. Они предусматривают производство карбамида, карбоната лития, аммиачной селитры, вторичных гранул полиэтилена и другой продукции. Потенциальный объем инвестиций оценивается в 10,2 трлн тенге.

В общей сложности по всем 66 проектам объем инвестиций достигает 15,4 трлн тенге. Их реализация позволит создать около 30,7 тысячи новых рабочих мест, из которых свыше 23 тысяч будут расположены в сельских районах.

В QazIndustry отмечают, что химическая промышленность остается одной из ключевых отраслей экономики страны. Развитию сектора способствует наличие значительных запасов фосфорного сырья, солей, углеводородов и других ресурсов, необходимых для выпуска химической продукции.

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