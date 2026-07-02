Хищение имущества выявили на одном из месторождений "Казахмыса"

Служба безопасности ТОО "Корпорация Казахмыс" выявила факт хищения имущества компании на месторождении №67 "Батыс", передает BAQ.KZ.

По данным компании, сотрудница подрядной организации, занимавшая должность заведующей складом, незаконно вывезла респираторы марки Ultra-210, используя подложную товарно-транспортную накладную. Размер причиненного ущерба составил 2 131 426 тенге.

После внутренней проверки материалы были переданы в правоохранительные органы. В ходе досудебного расследования подозреваемая полностью признала вину, возместила причиненный ущерб и заключила процессуальное соглашение о признании вины.

Сатпаевский городской суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде трех лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Кроме того, суд обязал ее произвести обязательный платеж в Фонд компенсации потерпевшим. Изъятое имущество возвращено компании.

В "Казахмысе" сообщили, что продолжают совершенствовать систему корпоративной безопасности и внутреннего контроля. В компании отметили, что материалы по всем выявленным фактам хищений, мошенничества, коррупции и других нарушений передаются в компетентные государственные органы для правовой оценки.

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