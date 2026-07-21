Хор из Астаны завоевал три Гран-при на международном фестивале в Китае

Камерный хор Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева стал обладателем трех Гран-при на II Международном хоровом фестивале, который прошел в Гонконге и Шэньчжэне (Китай), передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Казахстанский коллектив получил высшие награды сразу в трех номинациях – «Смешанный хор», «Камерный хор» и «Современный хор», войдя в число главных победителей фестиваля.

В творческом форуме приняли участие хоровые коллективы из Китая, Италии, Германии, Австралии, России, Новой Зеландии, Беларуси, Таиланда, Казахстана и других стран.

Во время конкурсной программы артисты исполнили произведение «Мен – мен едім» на слова Махамбета Утемисулы, а также композицию китайского композитора Ван Чао «Путь». Выступление казахстанского хора высоко оценили как зрители, так и международное жюри.

По мнению организаторов, тройная победа стала еще одним подтверждением высокого уровня казахстанского хорового искусства и его признания на мировой сцене.

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