  • Хозяйственные постройки воспламенились в Акмолинской области

Сегодня 2026, 15:50
Фото: МЧС РК

В селе Златополье Бурабайского района Акмолинской области произошёл пожар на территории частного жилого дома. Загорелись хозяйственные постройки, передает BAQ.kz.

На место происшествия быстро прибыли сотрудники ДЧС и спасатели "Ауыл құтқарушылары". Совместными усилиями им удалось полностью ликвидировать огонь.

Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при монтаже электропроводки.

Ранее в пятиэтажном жилом доме в Усть-Каменогорске загорелась квартира.

