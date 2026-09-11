Хуситы захватили порт Моха и усилили давление на ключевой маршрут поставок нефти

Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, захватили стратегический портовый город Моха на побережье Красного моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре военных источника в правительстве Йемена. Информацию также подтверждают Associated Press и власти страны.

Моха находится недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива – одного из важнейших морских маршрутов между Красным морем и Аденским заливом. Через него проходят поставки энергоресурсов и товаров между Азией и Европой.

По данным Reuters, через Баб-эль-Мандеб проходит около 7% мировой добычи нефти. Поэтому усиление контроля хуситов над йеменским побережьем вызывает опасения за безопасность судоходства.

Хуситы продвигаются дальше

После захвата Мохи хуситы продолжили продвижение вдоль побережья. 11 сентября Reuters сообщил, что они достигли стратегического острова Перим, расположенного непосредственно в Баб-эль-Мандебском проливе, а также заняли прибрежный район Дхубаб и острова Ханиш.

Правительство Йемена заявило, что ситуация создает угрозу не только для страны, но и для международного судоходства. Национальный совет обороны пообещал не допустить превращения йеменского побережья в инструмент давления на мировые морские маршруты.

Сами хуситы утверждают, что международная торговля через Красное море остается безопасной, однако ранее они объявили ограничения для судов, связанных с Саудовской Аравией.

Почему это влияет на нефть

Обострение в Йемене происходит одновременно с проблемами судоходства в Ормузском проливе на фоне войны США и Ирана. В результате риски возникли сразу на двух важнейших маршрутах поставок энергоресурсов.

10 сентября Brent подорожала более чем на 6% и завершила торги на отметке $107,63 за баррель. Reuters связывал рост в том числе с захватом Мохи хуситами и опасениями новых перебоев с поставками. 11 сентября нефть продолжает торговаться выше $100 за баррель.