Нефть продолжает дорожать: Brent превысила психологическую отметку

Цены на нефть продолжили рост 9 сентября. Стоимость Brent поднялась выше психологически важной отметки $100 за баррель.

По данным торгов, Brent достигла $100,57, прибавив 2,71%. Фьючерсы на североморскую нефть торгуются около $100,61 за баррель, рост составляет порядка 2,75%.

За последнюю неделю Brent прибавила около 5,2%, за месяц – более 20%. Годовой рост на текущий момент превышает 50%.

Еще утром 8 сентября нефть торговалась около $97,55 за баррель.

Рынок следит за ситуацией вокруг Ирана

Одним из основных факторов, поддерживающих нефтяные котировки, остаются риски вокруг Ирана и судоходства через Ормузский пролив. Пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами, поэтому любые ограничения движения судов или опасения по поводу возможных перебоев с поставками быстро отражаются на стоимости нефти.

Ранее аналитики Goldman Sachs допускали, что при серьезном нарушении поставок цена нефти может подняться до $120 за баррель. При нормализации ситуации, напротив, котировки могут опуститься примерно к $80. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что после завершения конфликта с Ираном стоимость топлива должна существенно снизиться. При этом упоминавшиеся им цены ниже $3 и $2 за галлон относились к бензину в США, а не непосредственно к мировой стоимости нефти.

Что нефть выше $100 дает Казахстану

Экономист Айбар Олжаев считает, что высокие мировые цены на нефть в целом благоприятны для макроэкономических показателей Казахстана.

По его словам, рост экспортных доходов нефтяного сектора увеличивает поступления как в Национальный фонд, так и в республиканский и местные бюджеты.

«Рост цен на нефть не имеет прямого канала влияния на инфляцию в Казахстане. Внутренние цены у нас формируются на внутреннем рынке, а мировая цена на нефть в основном относится к экспорту. Подорожание нефти благоприятно для макроэкономики Казахстана и экономических показателей в целом. Увеличиваются поступления в Национальный фонд, он быстрее пополняется. Кроме того, нефтяные компании за счет различных налогов обеспечивают дополнительные поступления в республиканский и местные бюджеты», – говорит Айбар Олжаев.

Экономист обращает внимание, что мировую стоимость нефти необходимо отделять от цен на сырье внутри Казахстана. Крупные международные консорциумы в основном ориентированы на экспорт, тогда как значительная часть отечественных компаний поставляет нефть на внутренний рынок. Поэтому подорожание Brent само по себе не означает автоматического и пропорционального роста внутренних цен.