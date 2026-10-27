И деньги, и украшение: Нацбанк выпустил необычную монету

В Казахстане 27 октября стартовали продажи необычной коллекционной монеты «AQYQ». Она сделана из серебра, украшена сердоликом, а носить ее можно на шее, как кулон. Национальный банк выпустил всего 5 тысяч таких экземпляров.

Новая монета входит в серию «Магические символы». Ее название происходит от казахского слова «ақық», которым обозначают полудрагоценные камни группы халцедона. Их издавна применяют при изготовлении украшений и декоративных изделий.

Чем необычна новая монета

В дизайне «AQYQ» нашли отражение традиции казахского ювелирного искусства. Монету украсили национальным орнаментом, зернью и вставкой из сердолика.

В верхней части предусмотрено специальное отверстие, через которое можно продеть цепочку или шнурок. Благодаря этому коллекционную монету можно носить как украшение.

Изготовлена она из серебра 925-й пробы в качестве antique silver, которое придает поверхности эффект старинного серебра.

Характеристики монеты следующие.

Номинал составляет 1000 теңге.

Масса составляет 20 граммов.

Диаметр составляет 33 миллиметра.

Металл представлен серебром 925-й пробы.

Декоративная вставка выполнена из сердолика.

Тираж ограничен 5000 экземплярами.

Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Где купить монету

Продажи начались 27 октября 2026 года в официальном интернет-магазине Национального банка Казахстана по адресу https://kazcoins.nationalbank.kz.

При этом 1000 теңге обозначают номинальную стоимость монеты, а не цену ее продажи коллекционерам.

Несмотря на необычный дизайн, монета остается законным платежным средством. Согласно информации Нацбанка, коллекционные монеты принимаются по номиналу на всей территории Казахстана. Их можно зачислять на банковские счета, переводить, разменивать и обменивать в банках страны.

Ранее BAQ.KZ сообщал о выпуске еще одной коллекционной монеты Нацбанка из серии «Недра Казахстана». Монета «Nb (ниобий)» изготовлена из серебра 925-й пробы со вставкой из редкого металла. Ее номинал составляет 1000 теңге, а тираж ограничен всего тысячей экземпляров. Продажи стартовали 12 октября.