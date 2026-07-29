«Игры Будущего»: саммит по развитию спорта нового поколения стартовал в Астане

В Астане стартовал международный Phygital Sports Summit Astana 2026, который проходит в рамках мультиспортивного турнира «Игры Будущего».

С приветственной речью на открытии саммита выступил министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов.

В мероприятии принимают участие руководители спортивных ведомств разных стран, представители международных организаций, технологических компаний и эксперты в сфере спорта и цифровых технологий.

Среди участников – министр спорта ОАЭ Ахмед Бельхул Аль Фаласи, министр спорта России Михаил Дегтярёв, министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук.

В рамках саммита проходят панельные сессии, посвященные развитию фиджитал-спорта, международному сотрудничеству, внедрению цифровых технологий и будущему спортивной индустрии.

Участники обсуждают актуальные вопросы развития нового направления, обмениваются опытом и рассматривают возможности для международного сотрудничества в сфере фиджитал-движения.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего – 2026».

На церемонию открытия также прибудут Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее сообщалось, что Астана станет мировой столицей фиджитал-спорта на Играх Будущего-2026.

Соревнования объединят традиционные спортивные дисциплины и цифровые технологии, став одним из крупных спортивных событий года.

Напомним, соревнования пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа. За медали поборются более 800 спортсменов из 34 стран.