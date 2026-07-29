Токаев выступит на открытии «Игр будущего – 2026» в Астане

Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего – 2026».

Соревнования пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа. За медали поборются более 800 спортсменов из 34 стран.

На церемонию открытия также прибудут Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее сообщалось, что Астана станет мировой столицей фиджитал-спорта на Играх Будущего-2026.

Соревнования объединят традиционные спортивные дисциплины и цифровые технологии, став одним из крупных спортивных событий года.

Что представляют собой Игры Будущего

Игры Будущего – это соревнования нового формата, в которых участники совмещают физическую подготовку и навыки в цифровой среде.

Спортсмены сначала проходят виртуальный этап, после чего продолжают состязание в реальном формате на спортивной площадке. Такой подход позволяет объединить возможности классического спорта и современных технологий.

В программу турнира вошли фиджитал-футбол, баскетбол, хоккей, единоборства, бокс, танцевальные дисциплины, киберспортивные направления, гонки дронов и другие виды соревнований.

Где пройдут соревнования

Основными площадками турнира станут спортивные объекты Астаны, включая ледовый дворец «Барыс Арена», Национальный теннисный центр «Beeline Arena», легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan» и Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Кто примет участие

В соревнованиях примут участие спортсмены и команды из разных стран.

Казахстан будет представлен во всех восьми дисциплинах турнира. За медали поборются команды ACF x Allur, UEL Team, GTB KZ, PBC Astana, Future Nomads, Rune Eaters, DIGA Esports, NOVAQ, TeamKZ, а также спортсменка Гульназ Амангали.

Среди зарубежных участников заявлены известные представители мирового спорта и киберспорта.

Какую роль сыграют волонтеры

Для проведения турнира будут привлечены 800 волонтеров. Всего организаторы получили более 1400 заявок на участие в программе.

После отбора в основной состав вошли добровольцы разных возрастов. Самому младшему участнику 16 лет, самому старшему – 70 лет.

Перед началом соревнований волонтеры проходят обучение, где изучают особенности работы с участниками, гостями, делегациями и представителями СМИ.

Во время турнира они будут помогать в организации работы спортивных объектов, сопровождении команд, проведении мероприятий, навигации для зрителей и других направлениях.

Значение турнира для Казахстана

Проведение Игр Будущего-2026 станет возможностью для Казахстана принять международное спортивное событие нового формата.

Турнир позволит продемонстрировать развитие спортивной инфраструктуры столицы и показать, как современные технологии меняют подход к организации соревнований.

Ранее Олжас Бектенов проверил готовность Астаны к проведению турнира «Игры будущего-2026».

Премьер-министр ознакомился с ходом подготовки спортивной и городской инфраструктуры Астаны к проведению третьего международного мультиспортивного турнира.

Соревнования объединят порядка тысячи спортсменов из 35 стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Участие в торжественной церемонии открытия подтвердили главы иностранных государств, руководство международных спортивных организаций и крупнейших компаний - лидеров цифровой индустрии.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов доложил о готовности объектов и их адаптации под гибридный формат. Обеспечена бесперебойная работа цифрового оборудования. Подготовлены площадки к приему участников и гостей турнира, а также созданы необходимые условия для работы волонтерского центра численностью свыше тысячи человек. Особое внимание уделено безопасности, логистике, а также уровню сервиса.

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