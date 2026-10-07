«ИИ будет развиваться»: в ООН назвали главный вопрос для человечества

Развитие искусственного интеллекта продолжится, поэтому сегодня важно обеспечить, чтобы технологии создавались с учетом человеческого достоинства и этических принципов. Об этом на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий заявила директор Альянса цивилизаций ООН Нихал Саад, передает корреспондент BAQ.KZ.

В своем выступлении она остановилась на двух ключевых документах, вынесенных на рассмотрение и принятие в Астане, – «Роль религий в борьбе с изменением климата» и «Этический кодекс использования искусственного интеллекта в религиозной сфере».

По словам Нихал Саад, искусственный интеллект уже влияет на многие сферы повседневной жизни, одновременно открывая новые возможности и создавая новые вызовы.

«При разумном использовании искусственный интеллект может помочь трансформировать образование, улучшить здравоохранение, укрепить продовольственную безопасность и содействовать устойчивому развитию», – сказала она.

Вместе с тем развитие технологий поднимает вопросы прозрачности, ответственности, защиты частной жизни, инклюзивности и сохранения человеческих ценностей.

«Вопрос не в том, будет ли развиваться ИИ»

Нихал Саад подчеркнула, что сегодня речь должна идти уже не о том, продолжится ли развитие искусственного интеллекта, а о принципах, на которых оно будет строиться.

«Вызов, который стоит перед нами, заключается не в том, должен ли развиваться искусственный интеллект, потому что он будет развиваться. Вопрос в том, чтобы обеспечить его развитие таким образом, чтобы оно соответствовало принципам человеческого достоинства и этики», – заявила директор Альянса цивилизаций ООН.

По ее словам, этические принципы должны закладываться непосредственно в архитектуру систем искусственного интеллекта еще на этапе их создания.

«Мы должны обеспечить, чтобы этика была встроена в саму конструкцию систем искусственного интеллекта, а не добавлялась впоследствии», – подчеркнула она.

Нихал Саад отметила, что подобные вопросы обсуждаются и в системе ООН, где особое внимание уделяется подходам, ставящим в центр технологического развития человеческое достоинство, права человека и этические нормы.

Как религии могут помочь в борьбе с изменением климата

Второй значимой темой выступления стало изменение климата. Нихал Саад назвала его одним из определяющих вызовов современности.

«Последствия изменения климата ощущаются в разных регионах и сообществах, затрагивая устойчивое развитие, средства к существованию, продовольственную безопасность, социальную стабильность и благополучие людей», – отметила она.

По ее словам, решить эту проблему только силами государств невозможно. К работе должны подключаться международные организации, гражданское общество, научное сообщество, бизнес, молодежь и представители религий.

Религиозные лидеры, считает Нихал Саад, способны повышать осведомленность людей, продвигать ответственное отношение к окружающей среде и поддерживать диалог на уровне местных сообществ.

Несмотря на различия между религиозными традициями, их объединяет ряд общих принципов.

«Это ценность живого мира, баланс, умеренность, ответственность перед будущими поколениями и солидарность с наиболее уязвимыми», – сказала она.

В завершение Нихал Саад подчеркнула, что для решения глобальных проблем недостаточно только технологий и политических решений.

«Для решения сложных глобальных вызовов необходимы не только технические и политические меры, но и постоянный диалог, взаимное уважение и общая приверженность общему благу», – заключила директор Альянса цивилизаций ООН.

Напомним, 7 октября в Астане проходит XXIV заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Одним из центральных вопросов повестки является рассмотрение Этического кодекса использования искусственного интеллекта в религиозной сфере.