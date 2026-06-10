ИИ, данные и экономика будущего: что изменит стратегия "Digital Qazaqstan"

Президент Республики Казахстан подписал Указ об утверждении Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта "Digital Qazaqstan" до 2029 года.

Стратегия станет главным документом технологического развития страны на ближайшие годы и определяет новый этап глубокой модернизации государства, экономики и общества в условиях глобальной цифровой трансформации.

Стратегический документ определяет путь страны по построению технологической нации, предлагая четкий план и завершая формирование всего цикла институциональных документов, которые отныне определяют стратегический курс и ключевые направления работы государства в этой сфере.

"Digital Qazaqstan" – это фундаментальный переход Казахстана к новой модели развития, где данные, искусственный интеллект и современные технологии становятся основой государственного управления и переводят цифровую экосистему страны от автоматизации отдельных услуг к комплексному управлению на основе данных

На сегодняшний день Казахстан занимает первое место в регионе по индексу готовности правительств к искусственному интеллекту и входит в группу мировых лидеров по уровню развития электронного правительства. За последние годы страна уже сформировала прочный фундамент цифрового государства, и сегодня открывает новую главу своего развития, ставя перед собой амбициозную задачу - не просто адаптироваться к глобальным изменениям, а самостоятельно формировать их, поскольку в современной мировой практике лидерами становятся государства, быстрее других внедряющие ИИ во все сферы жизни.

Новая Стратегия призвана систематизировать этот опыт и масштабировать его на все ключевые отрасли. Ожидается, что тотальное внедрение ИИ, цифровизация промышленности, недропользования, логистики и энергетики обеспечат дополнительный вклад в ВВП на уровне порядка 1,5 процентных пункта в среднем в год к концу 2029 года, а прогнозный объем сопоставимых рыночных инвестиций за трехлетний период составит от 10,5 до 16,5 миллиардов долларов США.

К 2029 году Казахстан планирует войти в число наиболее технологически развитых государств мира, существенно укрепив свои позиции в международных рейтингах цифровой конкурентоспособности.

Заместитель Премьер-министра - Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев отметил, Глава государства поставил стратегическую задачу: в течение трех лет превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Утверждение Общенациональной стратегии "Digital Qazaqstan" становится отправной точкой масштабной трансформации, которая затрагивает все ключевые сферы жизни страны.

Речь идет о переходе к новой модели развития, где данные, искусственный интеллект и современные технологии становятся основой государственного управления, экономики и социальной политики. Мы переходим от цифровизации отдельных услуг и процессов к созданию целостной цифровой архитектуры страны.

Для граждан это означает более удобное, проактивное и персонализированное государство. Для бизнеса рост производительности, снижение издержек и новые возможности для развития. Для экономики формирование новых отраслей, привлечение инвестиций и укрепление конкурентоспособности Казахстана.

Сегодня лидерами становятся страны, которые выстраивают полную экосистему искусственного интеллекта от энергетики и вычислительных мощностей до национальных языковых моделей и прикладных сервисов для граждан и бизнеса. Такая архитектура получила название AI Economy Stack и включает пять уровней: энергетику и инфраструктуру, вычислительные мощности, данные и большие языковые модели, цифровые платформы и прикладные ИИ-сервисы. Именно создание такой системы предусмотрено Стратегией "Digital Qazaqstan".

В рамках Стратегии цифровая трансформация затронет три ключевых направления.

В центре всех преобразований в рамках первого направления - цифровизации в интересах граждан - находится человек. В интересах граждан планируется переход на сквозную жизненную траекторию человека, где государственные сервисы адаптируются под индивидуальные потребности каждого казахстанца, независимо от региона его проживания. В социальной сфере внедряются проактивные механизмы поддержки, исключающие необходимость сбора дополнительных документов, а ключевые инструменты - от социальных выплат до предиктивной аналитики в здравоохранении и управления лекарственным обеспечением - будут консолидированы вокруг экосистемы «Социального кошелька». В образовании запускаются персональные ИИ-маршруты развития детей с раннего возраста, которые помогут раскрывать потенциал учащихся и сформируют у нового поколения продвинутые цифровые навыки. Масштабная подготовка ИИ-кадров охватит как академическую среду, так и региональные IT-школы, а уровень освоения генеративного ИИ среди населения должен составить не менее 20%.

В рамках второго направления - в интересах бизнеса и новой экономики в реальном секторе создается управляемая цифровая архитектура с обязательным приборным учетом. Стратегия предусматривает глубокую цифровую трансформацию всех базовых отраслей экономики: агропромышленного комплекса, строительства, финансового сектора, нефтегазовой отрасли и малого бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта, цифровых двойников и интеллектуальных платформ позволит кратно повысить производительность труда, снизить издержки и обеспечить глобальную конкурентоспособность отечественного бизнеса. Параллельно создаются условия для ускоренного развития индустрий будущего - робототехники, беспилотных систем, цифровых активов и космических технологий. Флагманским проектом этого контура станет создание суверенного «AI Hub», проектируемого как полноценная «Долина ЦОД». Этот хаб станет ключевой инфраструктурной площадкой макрорегиона, объединяющей передовые вычислительные мощности, научно-исследовательские институты и ведущие технологические компании. На базе «AI Hub» развернется экосистема для разработки и тестирования прорывных решений в области машинного обучения и анализа больших данных. Проектная мощность входящих в него вычислительных центров будет доведена до 1 ГВт. Реализация этих задач будет идти через стратегическое партнерство государства и бизнеса. Стратегия предполагает активное привлечение частных инвестиций, международных технологических компаний, институтов развития и ведущих мировых экспертов. Такая синергия инфраструктуры и талантов призвана привлечь в страну крупных международных инвесторов и вендоров, а также позволит увеличить экспорт казахстанских IT-услуг минимум в два раза и вывести на глобальный рынок не менее трех отечественных компаний-«единорогов».

В интересах государственного аппарата предусмотрена глубокая реформа управления и полный отказ от фрагментарных ведомственных решений. Госаппарат переходит на сервисную модель работы, где ключевые государственные услуги оказываются исключительно проактивно и незаметно для заявителя. Внедрение ИИ позволит автоматизировать рутинные административные процессы и полностью устранить дублирующие функции ведомств. Процессы принятия государственных решений и моделирования нормативно-правовых актов переводятся на строгий анализ больших данных (Data-driven), что минимизирует человеческий фактор и исключит управленческие ошибки. Кроме того, алгоритмизация коснется планирования и распределения бюджетных средств: система сквозного цифрового контроля обеспечит прозрачность и целевую эффективность каждого тенге.

Также, в Стратегии уделено большое внимание вопросам кибербезопасности и защиты национального информационного пространства в эпоху активного развития искусственного интеллекта. Документ предусматривает создание отказоустойчивой цифровой инфраструктуры, внедрение передовых стандартов шифрования и защиту критически важных объектов от внешних угроз.

Параллельно с этим значительное внимание уделено развитию безопасной городской среды: стандарты умных городов охватят не менее 70% городского населения, переведя общественную безопасность на проактивную модель. За счет ИИ и поведенческой видеоаналитики время реагирования на инциденты сократится на треть, а совместно со сквозными системами защиты развернется национальная экосистема ограждения граждан от онлайн-мошенничества.

Таким образом, Стратегия "Digital Qazaqstan" - это стратегический выбор Казахстана в пользу технологий, знаний и инноваций. Она не просто обеспечивает уверенный переход республики к цифровой зрелости управления, но и создает прочный фундамент для долгосрочного экономического роста, повышения качества жизни граждан и укрепления глобальной конкурентоспособности Республики Казахстан в эпоху искусственного интеллекта.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта Digital Qazaqstan до 2029 года.

Ожидается, что стратегия станет основой для дальнейшей цифровизации государственных услуг, развития ИТ-отрасли, внедрения ИИ-решений в работу госорганов и бизнеса, а также подготовки кадров для цифровой экономики.