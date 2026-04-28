ИИ для ранней диагностики инсульта помог снизить смертность на 40%

Система Cerebra AI позволила на 40% снизить смертность от инсульта в ряде регионов, а совместный проект с Минфином по запуску бизнеса помогает предпринимателям выбирать оптимальные локации, сокращая операционные затраты в 2 раза. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра - министр ИИ и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.

«В здравоохранении успешным кейсом является – Cerebra AI. Это – ИИ для ранней диагностики инсульта. Он позволяет анализировать КТ-снимки в течение 5-10 минут вместо 30. Это значительно ускоряет диагностику инсульта и повышает ее точность. Система внедрена в 17 поликлиниках столицы, а также в Акмолинской, Мангистауской, Жамбылской и Алматинской областях», — отметил министр.

