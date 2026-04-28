ИИ и дроны будут выявлять незаконные застройки

ИИ планируют использовать для выявления незаконных застроек. В пилотном режиме технология уже использовалась для сравнения с генеральным планом и ПДП Астаны.

С помощью дрона уже можно выявлять незаконные застройки, сообщила на брифинге в Правительстве вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова, передает BAQ.KZ.

«На сегодняшний день пилот показал себя достаточно хорошо, то есть технология, она работает, мы просто тестировали саму технологию. В принципе, можно выявлять незаконные застройки. Мы смогли через дрон определить здание, научить ИИ понять, что за здание, и сравнить его с ПДП.

Это показало, что мы можем масштабировать данную технологию. Сейчас прорабатывается возможность масштабирования на больший участок – город, например. И посмотрим, какие участки неправильно застраиваются», - сказала вице-министр.

Она подчеркнула, что это достаточно сложная технология, и в министерстве прорабатывают еще этот вопрос.

«Это будет новый процесс проверки для ГАСКов, мы дадим им тикеты, чтобы они уже проехали на место и приняли меры в соответствии с законодательством.

В этом году мы планируем еще раз проверить на больший масштаб, а в следующем году уже законодательно закрепить и внедрить во всех городах».

Ранее Олжас Бектенов поручил создать единый пул ИИ-проектов.